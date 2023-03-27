وزيرا خارجية السعودية وإيران يتفقان على الاجتماع خلال شهر رمضان

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني (يمين)، ومدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية المركزية للحزب الشيوعي الصيني وانغ يي (وسط)، ومستشار الأمن القومي السعودي ووزير الدولة، مساعد بن محمد العيبان، في بكين في 10 آذار/مارس 2023.

اتفق وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على الاجتماع خلال شهر رمضان. وكانت إيران والسعودية اتفقتا في وقت سابق من هذا الشهر على إحياء العلاقات بعد سنوات من العداء.

إعلان اقرأ المزيد

قالت وكالة الأنباء السعودية في ساعة مبكرة الإثنين، إن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اتفقا على الاجتماع خلال شهر رمضان.

وذكرت الوكالة أن الوزيرين تحدثا هاتفيا للمرة الثانية خلال بضعة أيام.

وقالت الوكالة: "جرى خلال الاتصال مناقشة عدد من الموضوعات المشتركة في ضوء الاتفاق الثلاثي الذي تم التوقيع عليه في جمهورية الصين الشعبية، كما اتفق الوزيران على عقد لقاء ثنائي بينهما خلال شهر رمضان الحالي".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال مسؤول إيراني إن الرئيس إبراهيم رئيسي تلقى دعوة لزيارة السعودية من الملك سلمان، والد الأمير محمد بن سلمان، إلا أن الرياض لم تؤكد ذلك بعد.

وكانت إيران والسعودية اتفقتا في وقت سابق من هذا الشهر على إحياء العلاقات بعد سنوات من العداء الذي هدد الاستقرار والأمن في الخليج، وساهم في تأجيج صراعات في الشرق الأوسط من اليمن إلى سوريا.

ويقول محللون إن الجانبين سيستفيدان من خفض التصعيد، إذ تسعى إيران إلى تقويض الجهود الأمريكية لعزلها في المنطقة، بينما تحاول السعودية التركيز على التنمية الاقتصادية.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك