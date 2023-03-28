شي جينبينغ ومحمد بن سلمان يؤكدان تعزيز علاقات بلديهما ومواصلة المحادثات بين المملكة وإيران

دبلوماسية

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الرئيس الصيني شي جين بينغ يلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض في 8 كانون الأول/ديسمبر 2022.

أفاد تلفزيون الصين المركزي أن الرئيس الصيني شي جينبينغ تحدث عبر الهاتف مع ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان وبحثا طيفا واسعا من المواضيع من بينها دعم متابعة المحادثات بين المملكة وإيران.

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في مكالمة هاتفية أجراها الرئيس الصيني شي جينبينغ مع ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ولمواصلة تعزيز وتطوير العلاقات بين الصين والسعودية، قال شي إن البلدين سيدعمان بعضهما البعض بقوة في القضايا المتعلقة بجوهر مصالح كل منهما.

ويذكر أن شي ساهم خلال الآونة الأخيرة في التوسط بشأن اتفاق مفاجئ بين إيران والسعودية على استئناف علاقاتهما الدبلوماسية.

هذا، وكشفت وسائل إعلام رسمية الثلاثاء أن شي ذكر أنه يأمل في أن يواصل الطرفان تحسين علاقاتهما على أساس نتائج الحوار.

كما نسبت وسائل الإعلام الرسمية إلى شي قوله إن الصين والسعودية ستقدمان المزيد من الإسهامات لتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط.

فرانس24/رويترز

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