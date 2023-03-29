الإمارات: تعيين الشيخ خالد وليا للعهد في إمارة أبوظبي والشيخ منصور نائبا لرئيس الدولة

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رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال زيارة إلى باريس في 19 حزيران/يونيو 2022

قام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأربعاء بتعيينات جديدة بالدولة، أبرزها تعيين الشيخ خالد وليا للعهد في إمارة أبوظبي وشقيقه الشيخ منصور نائبا لرئيس الدولة. ومنذ أن تسلم الشيخ محمد بن زايد رئاسة الإمارات، كانت الأنظار موجهة إلى منصب ولي عهد أبوظبي الشاغر، ونجله الشيخ خالد بن محمد وهو عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ورئيس مكتب أبوظبي التنفيذي. وهذه أبرز التعيينات السياسية التي يقوم بها الرئيس الإماراتي منذ تسلمه الحكم في أيار/ مايو 2022 إثر وفاته شقيقه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

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أجرى الرئيسالإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأربعاء تعيينات جديدة شملت عدة مسؤوليات في الدولة، حيث عين نجله الشيخ خالد وليا للعهد في إمارة أبوظبي، بينما عين شقيقه نائب رئيس الوزراء الشيخ منصور نائبا لرئيس الدولة.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) إن رئيس الدولة بصفته حاكما لإمارة أبوظبي عين كذلك شقيقيه الشيخ طحنون والشيخ هزاع نائبين لحاكم الإمارة.

ويشغل الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان منصب مستشار الأمن الوطني، في حين يشغل الشيخ هزّاع بن زايد آل نهيان منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وهذه أبرز تعيينات سياسية في عهد رئيس الدولة منذ تسلمه منصبه في أيار/مايو 2022 إثر وفاة شقيقه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقالت "وام" في تغريدة على تويتر إنه "بصفته حاكما لإمارة أبوظبي، رئيس الدولة يصدر مرسوما أميريا بتعيين خالد بن محمد بن زايد وليا للعهد في إمارة أبوظبي".

وكان الشيخ محمد بن زايد يتولى هذا المنصب بنفسه قبل أن يصبح رئيسا.

وأضافت وام أن "رئيس الدولة يصدر قرارا بتعيين منصور بن زايد نائبا لرئيس الدولة إلى جانب محمد بن راشد".

ويتولى الشيخ منصور منصب نائب رئيس مجلس الوزراء وهو مالك نادي مانشستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم، فيما أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يتولى رئاسة الوزراء وهو حاكم دبي.

وتابعت الوكالة "بصفته حاكما لإمارة أبوظبي، رئيس الدولة يصدر مرسومين أميريين بتعيين هزاع بن زايد وطحنون بن زايد نائبين لحاكم إمارة أبوظبي".

وإلى جانب منصب مستشار الأمن الوطني، يتولى الشيخ طحنون مناصب عديدة في الدولة النفطية الثرية بينها رئاسة مجلس إدارة صندوقها السيادي، وقد كان مؤخرا خلف حملة الإمارات لإصلاح علاقاتها مع قطر وتركيا وإيران.

ومنذ أن تسلم الشيخ محمد بن زايد رئاسة الإمارات، كانت الانظار منصبة على منصب ولي عهد أبوظبي الشاغر. ونجله الشيخ خالد بن محمد هو عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ورئيس مكتب أبوظبي التنفيذي.

ولطالما كان ينظر إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على أنه رجل البلاد القوي وحاكمها الفعلي الذي يقف وراء صعودها الدبلوماسي منذ سنوات حتى قبل توليه الرئاسة.

وأصبح الشيخ محمد وليا للعهد في تشرين الثاني/نوفمبر 2004، وهو ثالث أبناء الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس الإمارات. وشغل أيضا منصب نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لأبوظبي.

فرانس24/ أ ف ب

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