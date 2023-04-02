مقتل مستشار آخر للحرس الثوري الإيراني إثر غارة جوية إسرائيلية بالقرب من دمشق

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أعلنت وكالة أنباء مهر الإيرانية شبه الرسمية الأحد أن مستشارا عسكريا للحرس الثوري الإيراني قتل متأثرا بجروحه بعد هجوم جوي إسرائيلي بالقرب من العاصمة السورية. فيما تعهد الحرس الثوري بالرد على الهجوم الذي شنته إسرائيل يوم الجمعة.

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قتل مستشار عسكري آخر للحرس الثوري الإيراني بعد هجوم نفذته طائرات إسرائيلية على سوريا، وفق ما أفادت الأحد وكالة أنباء مهر الإيرانية شبه الرسمية.

وقالت الوكالة "أصيب مقداد مهقاني بجروح خلال الهجوم الصهيوني فجر الجمعة واستشهد".

هذا، وقد قتلت هذه الغارة الجوية، وهي سادس هجوم لإسرائيل بسوريا في مارس/ آذار، ميلاد حيدري، وهو مستشار عسكري آخر وضابط بالحرس الثوري، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويذكر أن إسرائيل تقوم بتنفيذ هجمات ضد ما تقول إنها أهداف مرتبطة بإيران في سوريا، حيث يتنامى نفوذ طهران منذ بداية دعمها للرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية التي اندلعت في 2011.

ومن جهتها، تقول إيران إن ضباطها يقومون بدور استشاري في سوريا بدعوة من دمشق. وقد لقي العشرات من أعضاء الحرس الثوري مصرعهم، بينهم ضباط كبار في سوريا خلال الحرب.

هذا، وتعهد الحرس الثوري بالرد على الهجوم الذي شنته إسرائيل يوم الجمعة.

فرانس24/ رويترز

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