الجيش الأمريكي يعلن مقتل مسؤول التخطيط لهجمات تنظيم "الدولة الإسلامية" في أوروبا بعملية في سوريا

دخان يتصاعد من آخر جيب لتنظيم "الدولة الإسلامية" في شرق سوريا في 2 آذار/مارس 2019. © أ ف ب/ أرشيف

نص: فرانس24 تابِع 1 دقائق

قالت القيادة المركزية الأمريكية الثلاثاء في بيان إن مسؤول التخطيط لهجمات تنظيم "الدولة الإسلامية" في أوروبا، أحمد الجبوري، قُتل الاثنين بعملية عسكرية في سوريا. ونجحت القوات الأمريكية في تصفية أو اعتقال عدد من القادة في عمليات عدة، قتل في أبرزها زعيما تنظيم "الدولة الإسلامية" أبو بكر البغدادي في تشرين الأول/أكتوبر 2019 ثم أبو إبراهيم القرشي في شباط/فبراير 2022 في محافظة إدلب.