الجيش الأمريكي يعلن مقتل مسؤول التخطيط لهجمات تنظيم "الدولة الإسلامية" في أوروبا بعملية في سوريا
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قالت القيادة المركزية الأمريكية الثلاثاء في بيان إن مسؤول التخطيط لهجمات تنظيم "الدولة الإسلامية" في أوروبا، أحمد الجبوري، قُتل الاثنين بعملية عسكرية في سوريا. ونجحت القوات الأمريكية في تصفية أو اعتقال عدد من القادة في عمليات عدة، قتل في أبرزها زعيما تنظيم "الدولة الإسلامية" أبو بكر البغدادي في تشرين الأول/أكتوبر 2019 ثم أبو إبراهيم القرشي في شباط/فبراير 2022 في محافظة إدلب.
قالت القيادة المركزية الأمريكية فجر الثلاثاء في بيان إن الجيش الأمريكي قتل قياديا بارزا في تنظيم "الدولة الإسلامية" في عملية عسكرية بسوريا الاثنين.
ويتعلق الأمر بخالد أحمد الجبوري، مسؤول التخطيط لهجمات التنظيم في أوروبا ومطور هيكله القيادي.
فرانس24/ رويترز
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