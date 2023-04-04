فرنسا: أمر بمحاكمة ثلاثة مسؤولين كبار في النظام السوري بتهمة التواطؤ بارتكاب جرائم ضد الانسانية

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الرئيس الإيراني يستقبل رئيس مكتب الأمن القومي السوري علي مملوك في طهران، في 28 فبراير/شباط 2022.

علمت وكالة الأنباء الفرنسية من مصدر مطلع على الملف أن قاضيَي تحقيق فرنسيَّين أمرا الثلاثاء بمحاكمة ثلاثة مسؤولين كبار في النظام السوري، صدرت بحقهم مذكرات توقيف دولية، أمام محكمة الجنايات بتهمة "التواطؤ لارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجناية حرب". ويتعلق الأمر بكل من علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود.

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أمر قاضيا تحقيق فرنسيان الثلاثاء بمحاكمة ثلاثة مسؤولين كبار في النظام السوري أمام محكمة الجنايات بتهمة التواطؤ في قتل مواطنين سوريين-فرنسيين اثنين اعتقلا عام 2013، وهما مازن دباغ ونجله.

في أمر توجيه الاتهام الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية، طلب القاضيان محاكمة علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود الصادرة في حقهم مذكرات توقيف دولية بتهمة التواطؤ لارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجناية حرب.

فرانس24/ أ ف ب

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