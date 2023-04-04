كبير حاخامات إسرائيل يحظر حمل القرابين الحيوانية بعيد الفصح اليهودي للتضحية بها عند المسجد الأقصى

في أعقاب ورود أنباء عن نية يهود متطرفين إحضار قرابين عيد الفصح إلى حائط البراق (المبكى) في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، أصدر كبير حاخامات إسرائيل بيانا الثلاثاء بحظر حمل القرابين الحيوانية في عيد الفصح اليهودي للتضحية بها عند المسجد. وفي السنوات السابقة حاول نشطاء يهود تهريب الحيوانات إلى المسجد لإعادة تمثيل الذبيحة كما هو موصوف في الكتاب المقدس. وكان الحاخام الإسرائيلي لليهود الشرقيين يتسحاق يوسف قد نشر أيضا الثلاثاء مذكرة تمنع المصلين من زيارة الأقصى لأنه "انتهاك صارخ للقانون اليهودي".

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في بيان صدر عن مؤسسة تراث حائط المبكى (البراق)، أعلن كبير حاخامات إسرائيل الثلاثاء حظر حمل القرابين الحيوانية في عيد الفصح اليهودي للتضحية بها عند المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة. جاء ذلك "في أعقاب ورود أنباء عن نية يهود متطرفين إحضار قرابين عيد الفصح إلى المسجد الأقصى".

وقال البيان "بتوجيه من الحاخام شموئيل رابينوفيتش حاخام حائط المبكى والأماكن المقدسة، سنعمل على منع جلب الحيوانات إلى منطقة وساحة باب المغاربة" المؤدي الى حائط المبكى والمسجد الأقصى.

يقع حائط المبكى وهو أقدس موقع يمكن لليهود الصلاة فيه، أسفل المسجد الأقصى في الحرم القدسي الشريف. والمسجد الأقصى هو ثالث أقدس موقع في الإسلام، في حين يطلق عليه اليهود اسم "جبل الهيكل" ويعتبرونه أقدس الأماكن الدينية عندهم.

يبدأ عيد الفصح اليهودي الأربعاء ويتم عادة التضحية بالأغنام والماعز عشية العيد. في السنوات السابقة حاول نشطاء يهود تهريب الحيوانات إلى المسجد لإعادة تمثيل الذبيحة كما هو موصوف في الكتاب المقدس اليهودي.

ودعت جماعة أمناء جبل الهيكل وهي جماعة يهودية متطرفة إلى "حمل القرابين والتضحية بهم على جبل الهيكل (المسجد الأقصى) ومن ينجح بهذه المهمة المقدسة يربح 20 ألف شيقل"، أي 5570 دولارا أمريكيا.

وكانت الشرطة قد أعلنت الإثنين أنها "القت القبض على مسؤول الجماعة كإجراء وقائي". والثلاثاء أعلنت الشرطة توقيف شخصين متحدرين من جنوب إسرائيل ووسطها، على مقربة من مجمّع الأقصى بحوزتهما ماعز.

ونشر الحاخام الإسرائيلي لليهود الشرقيين يتسحاق يوسف الثلاثاء مذكرة تمنع المصلين من زيارة الأقصى لأنه "انتهاك صارخ للقانون اليهودي".

يتزامن عيد الفصح هذا العام مع شهر رمضان عند المسلمين الذي يجتذب حشودا غفيرة للصلاة في المسجد الأقصى. وقالت حركة المقاومة الإسلامية حماس التي تسيطر على قطاع غزة الإثنين "إن تخطيط المستوطنين الصهاينة لذبح القرابين وتدنيس المسجد الأقصى يصب الزيت على النار ويتحمل الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن تداعياتها".

والمسجد الأقصى في صلب النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. وتسيطر القوات الإسرائيلية على مداخل الموقع الذي تتولى إدارته دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن.

ويشهد المسجد بين الحين والآخر توترات بين المصلين والشرطة الإسرائيلية بسبب رفض الفلسطينيين دخول اليهود إليه والصلاة فيه، معتبرين هذه الخطوة استفزازا لهم.

والثلاثاء دعت الشرطة الإسرائيلية إلى "عدم مجاراة مجموعات متطرفة تحاول أو تدعو إلى كسر الممارسات المتّبعة في جبل الهيكل".

فرانس24/ أ ف ب

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