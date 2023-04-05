إيران تعين سفيرا لدى الإمارات بعد سبع سنوات من خفض العلاقات بين البلدين

دبلوماسية

الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في لقاء مع الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، أبوظبي 16 آذار/مارس 2023.

أعلنت إيران الثلاثاء تعيين سفير لها في الإمارات لأول مرة منذ عام 2016، وذلك في ظل إعادة تنظيم للعلاقات بين الدول الخليجية والجمهورية الإسلامية. وبدأت الإمارات، التي تربطها علاقات بإيران في مجالي التجارة والأعمال منذ أكثر من مئة عام، في إعادة التواصل مع طهران عام 2019 بعد هجمات في مياه الخليج ومواقع سعودية للطاقة.

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أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية الثلاثاء أن طهران عينت سفيرا لها في الإمارات بعد سبع سنوات من خفض مستوى العلاقات بين البلدين.

تأتي الخطوة بعد تحرك الإمارات في أغسطس/آب لرفع مستوى العلاقات مع إيران إذ قالت إنها ستعيد سفيرها إلى طهران.

وخفضت الإمارات مستوى العلاقات مع إيران بعدما قطعت السعودية الروابط مع طهران في يناير/كانون الثاني 2016 في أعقاب اقتحام محتجين إيرانيين للسفارة السعودية في الجمهورية الإسلامية ردا على إعدام رجل دين شيعي بارز في المملكة.

وقالت السعودية الشهر الماضي إنها ستستأنف العلاقات مع إيران بموجب اتفاق بوساطة صينية. وتمثل الخطوة تحولا كبيرا بعد عداء دام لسنوات بين إيران والسعودية وهدد الاستقرار والأمن في الخليج وساهم في تأجيج صراعات في المنطقة من اليمن إلى سوريا.

وبدأت الإمارات، التي تربطها علاقات بإيران في مجالي التجارة والأعمال منذ أكثر من مئة عام، في إعادة التواصل مع طهران عام 2019 بعد هجمات في مياه الخليج ومواقع سعودية للطاقة.

وتعد إمارة دبي واحدة من خطوط اتصال إيران الرئيسية بالعالم الخارجي. وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن رضا عامري السفير المعين حديثا في الإمارات شغل في السابق منصب المدير العام لمكتب المغتربين الإيرانيين في وزارة الخارجية.

فرانس24/ رويترز

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