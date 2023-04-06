وزير الخارجية السعودي يتلقي نظيره الإيراني بالصين في أول اجتماع رفيع المستوى بعد "اتفاق بكين"

دبلوماسية

كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي يتوسط علي شمخاني يحضر اجنكاعا بين المستشار الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني ووزير الدولة ومستشار الأمن القومي السعودي مساعد بن محمد العيبان في بكين، 10 آذار/مارس 2023.

اجتمع وزيرا خارجية السعودية وإيران الخميس في الصين في أول لقاء رسمي بين أعلى مسؤولين دبلوماسيين في البلدين منذ أكثر من سبعة أعوام. واتفقت الرياض وطهران الشهر الماضي على إنهاء خلافهما الدبلوماسي وإعادة فتح السفارات في اتفاق مهم توسطت به بكين.

إعلان اقرأ المزيد

قالت قناة الإخبارية الرسمية السعودية إن وزيري خارجية السعودية وإيران اجتمعا في الصين في أول في أعقاب اتفاق بين بلدين توسطت فيه بكين الشهر الماضي.

وفي مقطع مصور قصير على تويتر في وقت مبكر اليوم الخميس، تبادل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان التحية قبل أن يجلسا متجاورين.

وبعد أعوام من العداء الذي أشعل صراعات في أنحاء الشرق الأوسط، اتفقت الرياض وطهران على إنهاء خلافهما الدبلوماسي وإعادة فتح السفارات في اتفاق مهم توسطت به الصين في الشهر الماضي.

وألقى الدور الذي لعبته الصين في الخفاء للتوصل إلى انفراج في العلاقات بين طهران والرياض حجرا في المشهد بالشرق الأوسط الذي ظلت الولايات المتحدة تلعب دور الوسيط الأساسي فيه على مدار عقود وتستعرض عضلاتها الأمنية والدبلوماسية.

وقطعت السعودية العلاقات مع إيران عام 2016 بعد اقتحام سفارتها في طهران وسط خلاف بين البلدين بشأن إعدام رجل دين شيعي في المملكة. وطلبت الرياض بعد ذلك من الدبلوماسيين الإيرانيين المغادرة في غضون 48 ساعة وأجلت موظفي سفارتها في طهران.

وتدهورت العلاقات منذ عام 2015 بعد تدخل السعودية والإمارات في حرب اليمن حيث أجبرت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران الحكومة التي تدعمها السعودية على الخروج من العاصمة صنعاء وسيطرت عليها.

وألقت المملكة باللوم على طهران في تسليح الحوثيين الذين نفذوا هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على مدنها ومنشآتها النفطية.

وفي عام 2019، ألقت الرياض باللوم مباشرة على إيران في هجوم كبير على منشآت نفط تابعة لشركة أرامكو مما أدى إلى توقف نصف إنتاجها النفطي. في المقابل، نفت إيران تلك الاتهامات.

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك