"انفجار" قرب مطار في كردستان العراق يؤدي إلى اندلاع حريق دون وقوع إصابات

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صالة المغادرة وبرج المراقبة في مطار السليمانية الدولي. 26 كانون الأول/ يناير 2019.

أعلنت الأجهزة الأمنية في كردستان العراق عن وقوع انفجار الجمعة قرب مطار السليمانية ما أدى إلى اندلاع حريق دون وقوع إصابات. ووصف مسؤولون من الإقليم العراقي الحدودي مع تركيا ما وقع بأنه "هجوم". يأتي الحادث في سياق متوتر، فقد أغلقت تركيا مجالها الجوي في مطلع نيسان/أبريل أمام الطائرات القادمة من المطار والمتجهة إليه. ووردت أن عن استهداف القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي لكن تم نفي الأمر.

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وقع "انفجار" الجمعة قرب مطار في كردستان العراق تسبب في اندلاع حريق دون وقوع إصابات، وفق ما أعلنت الأجهزة الأمنية، فيما وصف مسؤولون من الإقليم العراقي الحدودي مع تركيا ما وقع بأنه "هجوم".

يأتي الحادث الذي وقع قرب مطار السليمانية في سياق متوتر، فقد أغلقت تركيا مجالها الجوي في مطلع نيسان/أبريل أمام الطائرات القادمة من المطار والمتجهة إليه.

وبررت أنقرة الإجراء باتهام المتمردين الأكراد الأتراك من حزب العمال الكردستاني بتكثيف أنشطتهم في المحافظة، مستنكرة "اختراق التنظيم الإرهابي" للمطار.

وقالت مديرية أمن مطار السليمانية في بيان إنه وقع الجمعة قرابة الرابعة بعد الظهر (13,00 ت غ) "انفجار قرب سور مطار السليمانية الدولي... دون وقوع إصابات وتسبب في اندلاع حريق، وصلت فرق الدفاع المدني للمطار وسيطرت على الحريق".

وتحدث عدد من المسؤولين من بينهم نائب رئيس وزراء إقليم كردستان العراق جوباد طالباني عن "هجوم"، دون تقديم مزيد من التفاصيل على الفور أو تحديد الجهة المسؤولة أو المستهدفين.

كما دان محافظ السليمانية هفال أبو بكر "الغارة الجوية" على "مكان قريب من أطراف مطار السليمانية"، ودعا في بيان "جميع الأطراف السياسية إلى إنهاء خلافاتها وعدم جعل كردستان ضحية لنزاعاتها".

وعلى مدى عقود، امتد إلى شمال العراق القتال بين تركيا وحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة "إرهابية"، ويقيم الجانبان مواقع عسكرية أو قواعد خلفية في الإقليم العراقي.

وفي منتصف آذار/مارس، لقي في شمال العراق 9 مقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية حتفهم في تحطم طائرتين مروحيتين بسبب "سوء الأحوال الجوية"، بحسب بيان صادر عن هذا التحالف الناشط في سوريا المجاورة ويتعاون مع واشنطن في مكافحة تنظيم "الدولة الإسلامية".

وتعتبر تركيا أن قوات سوريا الديمقراطية ومكونها الرئيسي وحدات حماية الشعب، على أنها امتداد لحزب العمال الكردستاني.

وردّ التحالف في وقت متأخر من مساء الجمعة على "الأنباء التي تدعي" استهداف القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في السليمانية، مؤكدا أن هذه التقارير "عارية عن الصحة".

وتنفّذ أنقرة بانتظام عمليات برية وجوية ضد قوات سوريا الديمقراطية في سوريا وضد حزب العمال الكردستاني في العراق.

في تموز/يوليو 2022، استهدفت ضربات مدفعية نسبت إلى أنقرة منطقة ترفيهية في كردستان العراق وأودت بتسعة مدنيين من بينهم نساء وأطفال. ونفت تركيا أي مسؤولية عن القصف واتهمت حزب العمال الكردستاني.

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