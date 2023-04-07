مقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم "دهس بسيارة" وسط تل أبيب

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أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية مقتل رجل في الثلاثينات من العمر وإصابة خمسة أشخاص آخرين في هجوم "دهس بسيارة" في العاصمة الإسرائيلية تل أبيب في شارع كوفمان الرئيسي الممتد على طول الشاطئ.

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لقي رجل ثلاثيني حتفه وأصيب خمسة آخرون مساء الجمعة في هجوم بوسط تل أبيب، بحسب حصيلة محدثة أعلنتها خدمة الإسعاف الإسرائيلية.

وقالت الشرطة في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية إن ما وقع "هجوم دهس بسيارة ضد مدنيين" ووصفته بأنه "اعتداء إرهابي". وأعلنت خدمة الإسعاف في بيان وفاة رجل ثلاثيني وإصابة أربعة أشخاص، جروح اثنين منهم طفيفة، وجروح الآخرين ليست بالغة، وأن ضحايا الهجوم سياح أجانب.

وعلى الإثر قررت الحكومة تعبئة واستدعاء مزيد من قوات الاحتياط لدى الشرطة والجيش. وأمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الجمعة بتعبئة مزيد من احتياطيي قوات الشرطة الجيش بعد الهجوم .

وجاء في بيان صادر عن مكتب نتانياهو أن "رئيس الوزراء أصدر تعليماته للشرطة الإسرائيلية بتعبئة جميع وحدات شرطة الحدود الاحتياطية وأمر الجيش الإسرائيلي بتعبئة قوات إضافية لمواجهة الهجمات الإرهابية".

وأعلنت خدمة الإسعاف في بيان وفاة رجل ثلاثيني وإصابة خمسة أشخاص نقلوا إلى مستشفيات في منطقة تل أبيب بعد الهجوم في شارع كوفمان الرئيسي الممتد على طول الشاطئ. وقالت إن جروح ثلاثة من المصابين متوسطة ومن بينهم فتاة تبلغ 17 عاما، وجروح الآخرين طفيفة. وقالت خدمة الإسعاف في بيان إن "جميع الضحايا من السياح"، من دون مزيد من التفاصيل.

ووقع الهجوم أثناء أسبوع عيد الفصح ووسط تصاعد العنف في الأيام الأخيرة في المنطقة.

في وقت سابق الجمعة، قتلت شقيقتان إسرائيليتان-بريطانيتان تبلغان 16 و20 عاما وأصيبت والدتهما بجروح خطيرة في هجوم في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.

ويأتي الهجومان بعد ضربات إسرائيلية في غزة ولبنان استهدفت مواقع لحركة حماس الإسلامية ردا على إطلاق عشرات الصواريخ على أراضيها

فرانس24/ أ ف ب

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