الشرطة الإيرانية ستستخدم تكنولوجيا "ذكية" في الفضاء العام لرصد النساء غير الملتزمات بقواعد اللباس

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صورة من الأرشيف تظهر شرطيا إيرانيا يتحدث مع امرأة في 23 تموز/يوليو 2007 في طهران

أصدرت الشرطة الإيرانية السبت بيانا تعرب فيه عن نيتها استخدام تكنولوجيا "ذكية" في الطرق والفضاءات العامة لرصد النساء غير الملتزمات بقواعد اللباس وتحديد هوياتهن من أجل معاقبتهن. وقال قائد الشرطة الإيرانية في مقابلة تلفزيونية إنه "ابتداء من السبت المقبل سيتم التعرف على من يخلعن الحجاب باستخدام معدات ذكية". وكانت الشرطة قد استأنفت تحذير مالكي السيارات وحثهم على التزام السيدات على متنها بقواعد اللباس الإلزامية وعلى وجه الخصوص ارتداء الحجاب رغم الاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني منتصف أيلول/سبتمبر 2022.

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من أجل تحديد هوية النساء اللواتي ينتهكن قواعد اللباس الصارمة ومعاقبتهن، أعلنت الشرطة الإيرانية السبت أنها تعتزم استخدام تكنولوجيا "ذكية" في الأماكن العامة.

وجاء في بيان لها "ستتخذ إجراءات لتحديد المخالفات للقواعد من خلال استخدام أدوات وكاميرات ذكية في الأماكن والطرق العامة". وسترسل الشرطة "رسائل إثبات وتحذير إلى منتهكات قانون الحجاب" من أجل "إبلاغهن بالعواقب القانونية لتكرار هذه الجريمة".

ارتفع عدد الإيرانيات ممن يتحدّين قواعد اللباس الإجبارية منذ موجة الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الكردية الإيرانية مهسا أميني (22 عاما) بعد أيام من توقيفها بزعم انتهاكها تلك القواعد.

وقال قائد الشرطة الإيرانية أحمد رضا رادان في مقابلة مع التلفزيون الحكومي "ابتداء من السبت المقبل سيتم التعرف على من يخلعن الحجاب باستخدام معدات ذكية". وأضاف رادان "سيتم تحذير من يخلعن حجابهن في الأماكن العامة أولاً وتقديمهن إلى المحاكم في خطوة تالية". ولفت إلى أن أصحاب السيارات سيتلقون أيضًا رسائل تحذير إذا خالفت أي من الراكبات قواعد اللباس، وسيتم حجز سياراتهم إذا تكررت المخالفة.

توفيت أميني في 16 أيلول/سبتمبر، بعد ثلاثة أيام من توقيفها لدى "شرطة الأخلاق". واجتاحت موجة من الاحتجاجات الجمهورية الإسلامية بعد وفاتها.

وفي بيان منفصل السبت، قالت الشرطة إنها لن تتسامح مع "أي سلوك فردي أو جماعي وأفعال مخالفة للقانون".

انتشر الأسبوع الماضي مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر رجلا يرمي اللبن على امرأتين لعدم ارتدائهما الحجاب.

وفي أواخر آذار/مارس، قال رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي إن "خلع الحجاب يرقى إلى العداء للقيم، وستعاقب من يرتكبن مثل هذا الشذوذ".

تم تكريس شرط ارتداء الحجاب في الأماكن العامة قانونيا بعيد الثورة الإسلامية عام 1979.

فرانس24 / أ ف ب

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