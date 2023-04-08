واشنطن ترسل غواصة مزودة بصواريخ موجهة إلى الشرق الأوسط "للمساعدة على نشر الأمن والاستقرار بالمنطقة"

أرسلت البحرية الأمريكية غواصة تعمل بالطاقة النووية ومزودة بصواريخ موجهة، إلى الشرق الأوسط "للمساعدة على نشر الأمن والاستقرار البحريين في المنطقة". وحسب تيموثي هوكينز المتحدث باسم البحرية، فإن الغواصة "قادرة على حمل ما يصل إلى 154 صاروخ كروز من طراز توماهوك" وأنها أُرسلت إلى الأسطول الخامس الأمريكي الذي يتخذ من البحرين مقرا له.

إعلان اقرأ المزيد

أعلنت البحرية الأمريكية السبت أن غواصة مزودة بصواريخ موجهة، تعمل في الشرق الأوسط دعما للأسطول الخامس (الأمريكي) الذي يتخذ من البحرين مقرا له.

وذكر المتحدث باسم البحرية، تيموثي هوكينز، في بيان أن الغواصة "فلوريدا" التي تعمل بالطاقة النووية قد دخلت المنطقة الخميس وبدأت في عبور قناة السويس، وهي "قادرة على حمل ما يصل إلى 154 صاروخ كروز من طرازتوماهوك وأُرسلت إلى الأسطول الخامس الأمريكي للمساعدة على نشرالأمن والاستقرار البحريين في المنطقة".

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك