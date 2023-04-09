إحياء لعيد الفصح اليهودي.. آلاف الإسرائيليين يصلون عند الحائط الغربي في القدس وسط حراسة أمنية مشددة

تحت حراسة أمنية مشددة، تجمع آلاف الإسرائيليين الأحد من أجل "البركة الكهنوتية"، وهي طقوس خاصة بعيد الفصح، عند الحائط الغربي في القدس، فيما أدى الفلسطينيون صلاة التراويح والفجر بسلام في المسجد الأقصى. ومن المتوقع أن تحظر الحكومة الإسرائيلية دخول غير المسلمين للحرم القدسي في العشر الأواخر من رمضان.

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سارت مجموعات صغيرة من اليهود، الأحد، تحت حراسة أمنية مشددة في ساحات المسجد الأقصى بينما تجمع الآلاف من أجل "البركة الكهنوتية"، وهي طقوس خاصة بعيد الفصح، عند الحائط الغربي.

من جانبهم، أدى الفلسطينيون صلاة التراويح (مساء السبت) وصلاة الفجر (الأحد) بسلام في المسجد الأقصى. وكما حدث في السنوات السابقة، من المتوقع أن تحظر الحكومة الإسرائيلية دخول غير المسلمين للحرم القدسي في العشر الأواخر من رمضان رغم أن وزير الأمن اليميني المتطرف إيتمار بن غفير دعا إلى عدم فرض الحظر هذا العام.

وخلال الساعات الأولى من صباح الأحد، أُطلقت ستة صواريخ على الأقل باتجاه هضبة الجولان التي تسيطر عليها إسرائيل من سوريا، بينما قصفت طائرات إسرائيلية أهدافا عسكرية سورية ردا على ذلك.

ومن المقرر أن تُقام، في وقت لاحق الأحد، جنازة الشقيقتين الإسرائيليتين -من مستوطنة في الضفة الغربية- المحتلة اللتين لقيتا حتفهما عندما تعرضت سيارتهما لإطلاق نار من قبل من يشتبه في أنهم مسلحون فلسطينيون.

فرانس24/ رويترز

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