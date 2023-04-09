البابا فرنسيس يدعو خلال قداس عيد الفصح بالفاتيكان الفلسطينيين والإسرائيليين لاستئناف الحوار

عيد الفصح

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بحضور عشرات الآلاف من المؤمنين الأحد في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، أحيا البابا فرنسيس قداس عيد الفصح حيث أعرب عن "قلقه البالغ" من تواصل دوامة العنف بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، داعيا إلى استئناف الحوار بينهما.

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دعا البابا فرنسيس الأحد خلال قداس بمناسبة عيد الفصح في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، الفلسطينيين والإسرائيليين إلى اسئناف الحوار، معربا عن "قلقه البالغ" من تواصل دوامة العنف بين الجانبين.

وقال البابا إن الهجمات "تهدد جو الثقة والاحترام المتبادل المنشود والضروري لاستئناف الحوار بين الإسرائيليين والفلسطينيين حتى يسود السلام في المدينة المقدسة".

وترأس البابا الأرجنتيني (86 عامًا) الذي دخل المستشفى الأسبوع الماضي، قداس عيد الفصح السبت لمدة ساعتين ونصف الساعة في كاتدرائية القديس بطرس في روما، بحضور نحو ثمانية آلاف شخص.

ودعا الحبر الأعظم إلى "العودة إلى الذاكرة التي تجدد الأمل" في مواجهة "قوة الشر (...) ومنطقي الحساب واللامبالاة اللذين يحكمان المجتمع كما يبدو، وسرطان الفساد وانتشار الظلم ورياح الحرب الجليدية".

وعمد الزعيم الروحي لـ1,3 مليار كاثوليكي في العالم ثمانية بالغين من رجال ونساء من ألبانيا والولايات المتحدة ونيجيريا وإيطاليا وفنزويلا، الواحد تلو الآخر.

وسيرأس خورخي بيرغوليو الأحد القداس عند الساعة العاشرة (08,00 ت غ) قبل أن يعلن عند الساعة 12,00 (10,00 ت غ) مباركته "للمدينة والعالم" التي يستعرض فيها عادة النزاعات التي تهز العالم.

وكما في 2022 ستتناول رسالته على الأرجح الحرب في أوكرانيا وكذلك التوتر المتجدد في الشرق الأوسط وسفن المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط.

وسيلتقي البابا الذي يتنقل على كرسي متحرك بسبب آلام في الركبة، الحشد بجولة في السيارة البابوية في ممرات ساحة القديس بطرس.

وكان الحبر الأعظم ألغى الجمعة مشاركته التقليدية في درب الصليب في الكولوسيوم في روما، بسبب البرد.

فرانس24/أ ف ب

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