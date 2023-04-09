اليمن: وفدان سعودي وعماني في صنعاء لإجراء محادثات مع حكومة الحوثيين

دبلوماسية

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مدينة صنعاء القديمة كما تظهر على هذه الصورة الملتقطة في 26 مارس/آذار 2023.

وصل وفدان سعودي وعماني مساء السبت إلى العاصمة اليمنية صنعاء لإجراء محادثات مع رئيس المجلس السياسي الأعلى في الحكومة التي يقودها الحوثيون، حسب ما أفادت وكالة أنباء سبأ التابعة للحوثيين الأحد. وقالت إن النقاشات ستدور حول "رفع الحصار بكل تداعياته ووقف العدوان واستعادة كافة حقوق الشعب اليمني المحقة ومنها صرف مرتبات كافة موظفي الدولة من إيرادات النفط والغاز".

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ذكرت وكالة أنباء سبأ التي يديرها الحوثيون الأحد أن وفدين سعودي وعماني وصلا إلى العاصمة اليمنية صنعاء مساء السبت لإجراء محادثات مع مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى في الحكومة التي يقودها الحوثيون.

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ونقلت الوكالة عن مصدر في المجلس الرئاسي الحوثي قوله إن الوفدين السعودي والعماني سيناقشان مع المشاط "رفع الحصار بكل تداعياته ووقف العدوان واستعادة كافة حقوق الشعب اليمني المحقة ومنها صرف مرتبات كافة موظفي الدولة من إيرادات النفط والغاز".

فرانس24/ أ ف ب

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