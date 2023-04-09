وفد سعودي في طهران لبحث إعادة فتح السفارة والقنصلية

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ووزير الخارجية الصيني تشين جانج يتصافحون خلال اجتماع في بكين، الصين. 6 نيسان/ أبريل 2023.

في أول زيارة من نوعها منذ الإعلان المفاجئ عن اتفاق استئناف العلاقات بين البلدين برعاية صينية، أعلنت وزارة الخارجية السعودية السبت أن وفدا دبلوماسيا وصل إلى طهران لمناقشة آليات إعادة فتح ممثليات المملكة في الجمهورية الإسلامية. وجاءت زيارة الوفد السعودي بعد يومين من لقاء وزيري خارجية أهم قوتين إقليميتين في الخليج ببكين.

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قالت وزارة الخارجية السعودية السبت إن مسؤولين سعوديين وصلوا إلى إيران، لبحث إجراءات إعادة فتح سفارة المملكة في طهران وقنصليتها في مشهد، بعد أن توسطت الصين في اتفاق لإعادة العلاقات بين الدولتين.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بوصول "الفريق الفني السعودي المعني بمناقشة آليات إعادة افتتاح ممثليات المملكة العربية السعودية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى العاصمة طهران، وذلك إنفاذا للاتفاق الثلاثي المشترك".

وأوردت أن الزيارة تأتي "إنفاذا للاتفاق الثلاثي المشترك لكل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية".

وفيما لم تحدد الوزارة السعودية مدة الزيارة، أشارت إلى أن المسؤول الإيراني "هوناردوست أعرب عن استعداد بلاده وجاهزيتها لتقديم كافة التسهيلات والدعم لتسهيل مهمة الفريق السعودي".

وبعد عداء استمر سنوات، وأجج الصراعات في أنحاء منطقة الشرق الأوسط، اتفقت إيران والسعودية في آذار/مارس على إنهاء الخلاف الدبلوماسي بينهما، وإعادة فتح الممثليات الدبلوماسية.

وساعد الرئيس الصيني شي جين بينغ في التوسط في الاتفاق المفاجئ، الذي يهمش الولايات المتحدة.

وقطعت السعودية العلاقات مع إيران في 2016، بعد اقتحام سفارتها في طهران، وسط خلاف بين البلدين بشأن إعدام الرياض رجل دين شيعيا.

ومن المتوقع أن تكون الخطوة المقبلة في مسار استعادة العلاقات بين البلدين زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي للرياض، بعد تلقيه دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، على ما أكد مسؤولون إيرانيون، وهي دعوة لم تؤكدها السعودية حتى الآن.

وأشادت دول في المنطقة وخارجها باتفاق إيران والسعودية، باعتباره خطوة إيجابية نحو الاستقرار، الذي يمهد لمزيد من التقارب الدبلوماسي الإقليمي.

ويأمل مراقبون أن يسهم الاتفاق في التهدئة في اليمن، حيث تخوض الدولتان حربا بالوكالة منذ العام 2015. وقد يسري ذلك أيضا على دول أخرى، مثل سوريا ولبنان والعراق، حيث باتت إيران حاضرة أكثر من أي وقت سابق.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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