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ما موقف الحكومة اليمنية من المحادثات بين الوفد السعودي والحوثيين في صنعاء؟

02:20 وصول الوفد السعودي إلى العاصمة اليمنية صنعاء. © فرانس24.

قال الصحافي اليمني حسام ردمان إنه لا يتوقع أن تثير زيارة الوفد السعودي إلى صنعاء السبت لإجراء محادثات مع الحوثيين ردود فعل معينة، موضحا بأن "الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي الذي يمثل الشرعية قد أحيطا بالمبادرة التي يحملها السعوديون وكانوا قد أعلنوا عن موافقتهم، على مبادرة الحل حول هدنة لمدة ستة أشهر يعقبها حوار لمدة ثلاثة أشهر ومن ثمة مرحلة انتقالية لمدة عامين". وأكد ردمان أن "مجلس القيادة الرئاسي في اليمن كان قد وافق على هذه المبادرة حتى قبل أن يتوجه بها السعوديون والعمانيون إلى الحوثيين".