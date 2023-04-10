نتانياهو يتراجع عن قرار إقالة وزير الدفاع غالانت ويتعهد بـ"إعادة الأمن" إلى إسرائيل

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت (يمين) عندما كان يشغل منصب وزير الهجرة والاندماج في حكومة سابقة، يسير إلى جانب رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتانياهو قبل اجتماع للحكومة في مقرها بالقدس، 7 تموز/يوليو 2022.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في خطاب له الإثنين تراجعه عن قراره إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، بعد أن أقاله الشهر الماضي إثر خلافات سياسية. وقال: "كانت هناك خلافات صعبة بيننا حول أمور معينة، ولكن قررت تركها وراءنا".

إعلان اقرأ المزيد

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الإثنين، إنه قرر إبقاء وزير الدفاع يوآف غالانت في منصبه بسبب الأزمة الأمنية المتصاعدة، ليعدل عن قراره السابق بإقالة الوزير، الذي أدى إلى اندلاع احتجاجات وأثار قلقا في الخارج.

وأضاف أنه تمت تسوية خلافهما بشأن دعوة غالانت العلنية الشهر الماضي لوقف خطة التعديلات القضائية التي طرحتها الحكومة وأثارت انقساما واسعا.

وذكر نتنياهو الأسبوع الماضي أنه سيرجئ إقالة غالانت.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي: "قررت التغاضي عن خلافاتنا"، مشيرا إلى أنه ظل على تواصل وثيق مع غالانت خلال الأسبوعين الماضيين.

ولقي سائح إيطالي حتفه، وأصيب 5 أشخاص، في عملية دهس بسيارة في تل أبيب الجمعة، بعد ساعات من مقتل شقيقتين إسرائيليتين ووالدتهما في هجوم بإطلاق نار في الضفة الغربية المحتلة.

وفاقمت الهجمات، التي جاءت غداة ضربات جوية على غزة ولبنان، من حدة التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين، في أعقاب مداهمات الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى الأسبوع الماضي.

وهددت التوترات بالاتساع عندما ردت إسرائيل على وابل من الصواريخ بضرب أهداف مرتبطة بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة وجنوب لبنان، لكن القتال دخل في فترة هدوء يوم الجمعة.

وتعهد نتانياهو بـ"إعادة الهدوء والأمن" إلى الدولة العبرية، عبر العمل "على كل الجبهات".

وقال: "لن نسمح لحركة حماس الإرهابية بأن ترسخ وجودها في لبنان".

وأظهر استطلاع للرأي أجرته القناة 13 الإسرائيلية الأحد أن حزب ليكود برئاسة نتانياهو سيخسر أكثر من ثلث مقاعده إذا أجريت انتخابات الآن، وأن نتنياهو لن يحصل على أغلبية مع شركائه من اليمين المتطرف في الائتلاف.

وقال نتنياهو للصحفيين: "لست منزعجا من الاستطلاع".

وأضاف أن العلاقات مع الولايات المتحدة، التي بدت متوترة بسبب خطة التعديلات القضائية التي تتبناها الحكومة، لا تزال "أقوى من أي وقت مضى".

وأشار إلى أن البلدين يتعاونان في مجالي الأمن والمخابرات.

وتحدث نتنياهو عن مسألة عدم دعوته بعد لزيارة رسمية في البيت الأبيض في أحدث فترات ولايته كرئيس للوزراء.

وقال نتنياهو: "ستكون هناك زيارة، لا تقلقوا".

وعلقت حكومة نتنياهو التشريع الخاص بالتعديلات القضائية لحين التوصل إلى تسوية مع أحزاب المعارضة، بعد احتجاجات على مدى أسابيع في أنحاء إسرائيل.

فرانس 24/ رويترز/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك