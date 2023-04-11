أردوغان يتعهد بخفض التضخم ودعم النمو الاقتصادي مع انطلاق حملته الانتخابية

الانتخابات الرئاسية التركية 2023

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء بخفض التضخم وتحقيق نمو بـ 5.5٪ في اليوم الأول من حملته الانتخابية خلال خطاب أمام حشد في أحد ملاعب أنقرة. ويسعى أردوغان لتمديد فترة حكمه الممتدة منذ أكثر من عشرين عاما في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 14 مايو/ أيار.

إعلان اقرأ المزيد

أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية الذي يترأسه الثلاثاء وتعهد بخفض التضخم إلى رقم في خانة الآحاد ودعم النمو الاقتصادي في الوقت الذي يسعى فيه لتمديد فترة حكمه الممتدة منذ أكثر من عشرين عاما في انتخابات 14 مايو/ أيار.

ويواجه أردوغان أكبر تحد سياسي له منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في عام 2002 وتشير استطلاعات الرأي إلى تراجع عدد مؤيديه في السنوات الأخيرة بعد أن تسببت السياسات الاقتصادية غير التقليدية في إضعاف الليرة وارتفاع التضخم.

وصرح أردوغان أمام حشد في أحد ملاعب أنقرة "سنواصل تنمية اقتصادنا من خلال الاستثمار والتوظيف والإنتاج والصادرات والفائض الحالي. سنخفض التضخم إلى رقم في خانة الآحاد وسننقذ بلادنا بالتأكيد من هذه المشكلة".

وتسببت سياسة أردوغان القائمة على تخفيض أسعار الفائدة بشدة إلى وصول التضخم لذروة 24 عاما متجاوزا 85 بالمئة في أكتوبر/ تشرين الأول قبل أن ينخفض ​​إلى نحو 50 بالمئة في مارس/ آذار.

وقال حزب العدالة والتنمية في البرنامج الانتخابي "سنعمل على تحسين الاستثمار بشكل أكبر من خلال دمج هيكل قائم على اقتصاد السوق الحرة مع دول العالم" بهدف تحقيق نمو سنوي قدره 5.5 بالمئة في 2024-2028 وناتج محلي إجمالي قدره 1.5 تريليون دولار بنهاية عام 2028.

وسيواجه أردوغان مرشح تحالف المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو في الانتخابات الرئاسية التي ستجري الشهر المقبل.

وفي أحدث استطلاع أجرته شركة متروبول لاستطلاعات الرأي، قال 42.6 من الأشخاص المشاركين في الاستطلاع إنهم سيصوتون لصالح كيليتشدار أوغلو في الدورة الأولى من الانتخابات بينما قال 41.1 بالمئة إنهم سيصوتون لأردوغان.

فيما حصل مرشحان رئاسيان آخران على نسبة تأييد بلغت 7.2 بالمئة. وستشهد تركيا إجراء انتخابات برلمانية أيضا.

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك