إسرائيل تحظر زيارة غير المسلمين للحرم القدسي حتى نهاية شهر رمضان

النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني

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صحافيون بجانب سيارة إسعاف فيما جنود إسرائيليون يتقدمون خلال عملية للجيش بالقرب من مستوطنة آلون موريه بالضفة الغربية قرب نابلس في 11 نيسان/أبريل 2023.

حظرت السلطات الإسرائيلية على غير المسلمين زيارة مجمع المسجد الأقصى بالقدس حتى نهاية شهر رمضان، وفق ما تضمن بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو. وفي سياق التوتر السائد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أعلن الجيش الإسرائيلي أن عناصره قتلوا الثلاثاء مسلّحَين فلسطينيين بعدما أطلقا النار على جنوده بالضفة الغربية.

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وفق بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء سيتم حظر زيارات اليهود والسائحين لمجمع المسجد الأقصى بالقدس حتى نهاية شهر رمضان.

وأثار اقتحام الشرطة الإسرائيلية للحرم القدسي الأسبوع الماضي هجمات صاروخية على إسرائيل من غزة ولبنان وسوريا قوبلت بضربات إسرائيلية. وحظرت إسرائيل في سنوات سابقة زيارات اليهود للحرم في الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان.

وفي أحدث حلقة من مسلسل العنف المتصاعد بين الدولة العبرية والفلسطينيين، أعلن الجيش الإسرائيلي أن عناصره قتلوا الثلاثاء مسلّحَين فلسطينيين بعدما أطلقا النار على جنوده في الضفة الغربية المحتلة.

وتضمن بيان الجيش أن عناصره أطلقوا النار و"شلوا حركة مهاجمَين مسلّحين" بعدما أطلقا النار من سيارتهما على موقع مستوطنة آلون موريه" بالقرب من قرية دير الحطب بجنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وتابع أنه على الإثر انطلق الجنود لمطاردة مشتبه بهم آخرين فعثروا على أسلحة عدة في المنطقة، من بينها رشاشا إم-16.

وأكد البيان العسكري الإسرائيلي عدم وقوع إصابات في صفوف عناصر الجيش. من جهته، أشاد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بالعملية العسكرية "الناجحة" بالقرب من مستوطنة آلون موريه.

وقال غالانت إن "الجنود حالوا دون وقوع هجوم على مدنيين إسرائيليين".

من جانبها قالت السلطات الفلسطينية إن الجيش الإسرائيلي أبلغها "بمقتل فلسطينيين اثنين". والقتيلان الفلسطينيان هما بحسب وزارة الصحة الفلسطينية "سعود عبد الله سعود الطيطي ومحمد غازي محمد أبو ذراع".

وأعلنت حركة فتح أن القتيلان هما قياديان في ذراعها العسكري، كتائب شهداء الأقصى.

وشوهد عناصر من الجيش الإسرائيلي يضعون جثة مغطاة داخل جيب عسكري وآخرين يتفقّدون سيارة بيضاء اخترقت نوافذها الرصاص.

وبحسب جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية فقد أصيب شخصان بنيران الجيش الإسرائيلي بقرية دير الحطب، أحدهما أصيب في كتفه بالرصاص الحي ونُقل إلى مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس.

وقالت الجمعية إن الجيش الإسرائيلي "منع مركبة إسعاف تابعة للهلال من الوصول إلى الإصابة الأخرى".

"كتائب الأقصى"

ونعت حركة فتح بمدينة نابلس عبر مكبرات الصوت في المساجد "سعود الطيطي ومحمد أبو ذراع اللذين استشهدا اليوم خلال اشتباكات مسلحة عند مستوطنة آلون موريه".

وقالت الحركة إن القتيلين "هما من قادة كتائب شهداء الأقصى" ويتحدران من مخيم بلاطة.

ويأتي هذا الاشتباك المسلح في أعقاب أسبوع شهد اشتباكات وتصعيدا للعنف بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بالإضافة إلى إطلاق صواريخ من لبنان في وقت تزامن فيه شهر رمضان مع عيدي الفصح اليهودي والمسيحي.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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