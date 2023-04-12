وفد إيراني يصل إلى السعودية لـ"إعادة فتح السفارة والقنصلية تماشيا مع الاتفاق الأخير بين البلدين"

دبلوماسية

© أ ف ب

وصل وفد إيراني الأربعاء إلى السعودية "لزيارة وإعادة فتح السفارة والقنصلية تماشيا مع الاتفاق الأخير بين البلدين"، حسب ما أفادت وكالة إرنا الرسمية للأنباء. وكانت طهران والرياض قد أعلنتا في 10 آذار/مارس عن الاتفاق بعد سبع سنوات من القطيعة. ومن المتوقع أن تكون الخطوة المقبلة في مسار استعادة العلاقات بين البلدين زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي للرياض بعد تلقيه دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، على ما أكد مسؤولون إيرانيون.

إعلان اقرأ المزيد

أفادت وكالة إرنا الإيرانية الرسمية للأنباء أن وفدا إيرانيا وصل الأربعاء إلى المملكة العربية السعودية لتمهيد الطريق أمام إعادة فتح الممثليات الإيرانية إثر زيارة مماثلة للرياض. وقالت: "وصل الوفد الإيراني إلى الرياض الأربعاء لزيارة وإعادة فتح السفارة والقنصلية تماشيا مع الاتفاق الأخير بين البلدين".

وهذه أول زيارة رسمية يقوم بها مسؤولون إيرانيون للسعودية منذ زيارة مسؤولي وكالة الحج الإيرانية للمملكة في كانون الأول/ديسمبر 2019، على ما أفاد مسؤول سعودي. وتأتي بعد زيارة وفد سعودي مماثل لطهران السبت لمناقشة آليات إعادة فتح ممثليات المملكة في الجمهورية الإسلامية، وبعد لقاء وزيري خارجية البلدين الخميس الماضي في بكين.

ومن المتوقع أن تكون الخطوة المقبلة في مسار استعادة العلاقات بين البلدين زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي للرياض بعد تلقيه دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، على ما أكد مسؤولون إيرانيون، وهي دعوة لم تؤكدها السعودية حتى الآن.

وهي زيارة ستكون الأولى لرئيس إيراني للرياض منذ زيارة محمد خاتمي في 1999.

04:26

وكانت طهران والرياض قد أعلنتا في 10 آذار/مارس التوصل إلى الاتفاق بعد قطيعة استمرت سبع سنوات إثر مهاجمة البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران على خلفية إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.

وعقدت الدولتان عددا من جولات الحوار في بغداد وسلطنة عُمان قبل أن تتوصلا إلى اتفاق في بكين، تم التفاوض حوله مدى خمسة أيام بين أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني ونظيره السعودي مسعد بن محمد العيبان.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك