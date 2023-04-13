البحرين وقطر تستأنفان علاقاتهما الدبلوماسية خلال اجتماع لجنة مشتركة بينهما في الرياض

ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة يلقي كلمة خلال القمة الخليجية في الرياض، السعودية في 14 ديسمبر/كانون الأول 2021.

قررت البحرين وقطر الأربعاء استئناف علاقاتهما الدبلوماسية بعد مرور عامين على المصالحة الخليجية التي شهدت عودة العلاقات بين كل من الرياض والقاهرة وأبو ظبي مع الدوحة إثر قطيعة استمرت نحو أربع سنوات.

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أفادت وكالتا الأنباء البحرينية والقطرية أن المنامة والدوحة قررتا استئناف علاقاتهما الدبلوماسية خلال اجتماع للجنة المتابعة الثنائية الأربعاء في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، وذلك بعد عامين على المصالحة الخليجية مع الدوحة.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أنه تقرر خلال الاجتماع "إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين"، فيما أكد الجانبان "أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من الرغبة المتبادلة في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية".

كما أكدت وكالة الأنباء القطرية استئناف العلاقات الدبلوماسية مع المنامة.

وكانت البحرين والسعودية والإمارات ومصر قطعت علاقاتها مع قطر في 2017 على خلفية اتهامها بدعم تنظيمات متطرفة في المنطقة، آخذة عليها تقربها من إيران، قبل توقيع اتفاق مصالحة في العلا في كانون الثاني/يناير 2021.

ورغم اتفاق المصالحة، بقيت العلاقات مقطوعة بين الجارين الخليجيين على خلفية مسائل شائكة بينها الحدود البحرية إذ لطالما تبادل الطرفان اتهامات بتوقيف صيادين في المياه الإقليمية لكل دولة.

فرانس24/ أ ف ب

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