اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلن بدء عملية تبادل مئات الأسرى بين أطراف النزاع في اليمن

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أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن عملية تبادل الأسرى بين أطراف النزاع في اليمن بدأت الجمعة مع إقلاع أول طائرة من صنعاء على متنها سجناء من قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا باتجاه عدن (جنوب).

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بدأت عملية لتبادل مئات الأسرى بين أطراف النزاع في اليمن، الجمعة، تشمل سجناء سعوديين، كما قالت مستشارة الإعلام لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر جيسيكا موسان. وقد "أقلعت أول طائرة من صنعاء" وعلى متنها أسرى من قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا باتجاه عدن (جنوب)، مقر السلطة.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى وعضو الوفد المفاوض ووكيل وزارة حقوق الإنسان ماجد فضائل في تويتر: "تم التاكيد أن عملية التبادل ستنطلق صباح الجمعة (...) وسوف تستمر ثلاثة أيام".

وكان فضائل أعلن في وقت سابق أن عملية التبادل ستنطلق الخميس وستشمل رحلات طيران للصليب الأحمر بين صنعاء وعدن (جنوب) والمخا (غرب) ومأرب (وسط شمال) في اليمن، وكذلك الرياض وأبها (جنوب) في السعودية.

وتأتي عملية تبادل الأسرى في سياق اتفاق تم التوصل إليه، في آذار/مارس الماضي، بين الحوثيين والحكومة خلال مفاوضات انعقدت في برن يقضي بتبادل أكثر من 880 أسيرا، في بادرة أمل جديدة مع تسارع الجهود لإنهاء الحرب.

وبموجب الاتفاق، سيُفرج الحوثيون عن 181 أسيرا، بينهم سعوديون وسودانيون، مقابل 706 معتقلين لهم لدى القوات الحكومية.

وفي آخر عملية تبادل كبرى جرت في تشرين الأول/أكتوبر 2020، تم "إطلاق سراح أكثر من 1050 أسيرا وإعادتهم إلى مناطقهم أو بلدانهم"، بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

فرانس24/ أ ف ب

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