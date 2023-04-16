سوريا: مقتل ما لا يقل عن 43 شخصا في هجمات لتنظيم "الدولة الإسلامية" على جامعي الكمأة ورعاة ماشية

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لقي ما لا يقل عن 43 شخصا مصرعهم في ثلاث هجمات منفصلة شن اثنتين منها الأحد مسلحون يعتقد أنهم من تنظيم "الدولة الإسلامية". ومنذ بدء موسم جمع الكمأة في شباط/فبراير، يشن التنظيم بشكل متكرر هجمات تستهدف العمال في البادية السورية مترامية الأطراف، تتخللها عمليات إطلاق رصاص وخطف. وبلغت حصيلة القتلى جراء هجمات التنظيم في البادية السورية منذ مطلع العام أكثر من 235 شخصا، معظمهم مدنيون، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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قتل 43 شخصا في سوريا إثر 3 هجمات منفصلة شن 2 منها الأحد مسلحون يعتقد أنهم من تنظيم "الدولة الإسلامية".

وتحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان في حصيلة جديدة عن مقتل 36 شخصا خلال جمعهم الكمأة في وسط سوريا، جراء هجوم شنه مسلحون تابعون لخلايا تنظيم "الدولة الإسلامية"، فيما تحدثت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مقتل 5 رعاة ماشية في ريف دير الزور في هجوم منفصل.

كما عثر سكان في منطقة الشعفة بريف دير الزور على جثتين لمدنيين قتلا في هجوم سابق لتنظيم "الدولة الإسلامية" في أثناء جمعهما الكمأة، وفق المرصد.

وتحدث المرصد عن مقتل "مدنيين وعسكريين إثر هجوم مسلح عليهم خلال جمعهم الكمأة بمنطقة دويزين شرق حماة في وسط البلاد، موضحا أن 17 من القتلى هم من عناصر "الدفاع الوطني" الموالين للنظام.

وفي حادثة منفصلة، قالت سانا إن "مجموعة إرهابية هاجمت بالأسلحة الرشاشة 5 مواطنين كانوا يرعون الأغنام في ريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى استشهادهم".

وأضافت أن "الإرهابيين عمدوا أيضا إلى إطلاق الرصاص مباشرة على قطعان الأغنام، ما أدى إلى نفوق نحو 250 رأسا منها".

وخطف راعيان في ريف دير الزور خلال هجوم شنه مسلحون يرجح المرصد أن يكونوا تابعين لخلايا تنظيم "الدولة الإسلامية".

وأضافت أن المسلحين كانوا "يستقلون دراجات نارية ومعهم أسلحة رشاشة"، وسرقوا كامل قطيع الأغنام.

وخلال سيطرته على مناطق واسعة في سوريا بدءا من العام 2014، سيطر تنظيم "الدولة الإسلامية" على بلدات وقرى عدة في ريف حماة الشرقي، قبل أن يتم طرده منها عام 2017.

الإفراج عن عشرات المساجين

منذ بدء موسم جمع الكمأة في شباط/فبراير، يشن التنظيم بشكل متكرر هجمات تستهدف العمال في البادية السورية مترامية الأطراف، تتخللها عمليات إطلاق رصاص وخطف.

وبلغت حصيلة القتلى جراء هجمات التنظيم في البادية السورية منذ مطلع العام أكثر من 235 شخصا، معظمهم مدنيون، وفق المرصد.

ورغم المخاطر، يواصل سكان المناطق المتاخمة للبادية السورية جمع الكمأة، التي يستمر موسمها حتى نيسان/أبريل، وتباع بسعر مرتفع، ما يفسر الإقبال على جمعها في ظل ظروف اقتصادية صعبة، مع حرب مستمرة منذ أكثر من 12 عاما.

ويراوح سعر الكيلوغرام الواحد إجمالا بين 5 دولارات و25 دولارا، وفق جودة الثمار وحجمها.

ورغم الضربات التي تستهدف قادته وتحركاته ومواقعه، لا يزال التنظيم قادرا على شن هجمات وتنفيذ اعتداءات متفرقة، خصوصا في شرق سوريا وشمال شرقها، وفي البادية السورية مترامية الأطراف.

وفي 24 آذار/مارس، قتل 15 شخصا في أثناء جمعهم الكمأة، جراء هجوم شنه التنظيم في وسط سوريا، كما قتل في منتصف شباط/فبراير 68 شخصا في أثناء جمعهم الكمأة جراء هجوم شنه التنظيم المتطرف في ريف حمص الشرقي، وفق المرصد.

ويعتبر ذلك الهجوم هو الأعنف الذي يشنه التنظيم منذ أكثر من عام، حين هاجم سجنا في شمال غرب سوريا، وتحديدا في منطقة تسيطر عليها القوات الكردية.

وأسفر الهجوم يومها عن 373 قتيلا، بينهم 268 جهاديا، بعد معارك شرسة استمرت أياما عدة، وفق المرصد.

وأعلنت الإدارة الذاتية الكردية الأحد في بيان، إطلاق سراح عشرات النزلاء من سجن غويران المركزي بمدينة الحسكة وسجن علايا في مدينة القامشلي بمناسبة اقتراب عيد الفطر.

وذكر مراسل وكالة الأنباء الفرنسية في شمال شرق سوريا، أن المفرج عنهم "كانوا متهمين بالإرهاب، على خلفية تعاونهم مع عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" وعائلاتهم".

وتشهد سوريا منذ العام 2011 نزاعا داميا متشعبا، تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وبدمار هائل في البنى التحتية، ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

فرانس 24/ أ ف ب

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