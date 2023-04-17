نتانياهو: إقامة علاقات مع السعودية سيمثل "قفزة هائلة" نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الإثنين خلال لقائه في القدس السناتور الجمهوري ليندسي غراهام بأن تطبيع العلاقات بين بلاده والسعودية سيمثل "قفزة هائلة" نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، وسيكون له تبعات عظيمة وتاريخية للبلدين وللمنطقة والعالم. وتربط الرياض تطبيع العلاقات مع تل أبيب بتحقيق هدف إقامة دولة فلسطينية.

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الإثنين إن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية سيمثل "قفزة هائلة" نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي.

وأضاف نتانياهو خلال لقاء في القدس مع السناتور الجمهوري ليندسي غراهام "نريد التطبيع والسلام مع السعودية. نعتبر أن ذلك قد يكون قفزة هائلة نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي".

وبدأت إسرائيل إقامة علاقات دبلوماسية مع عدة دول عربية منذ عام 2020، منها الإمارات والبحرين. لكن السعودية أحجمت عن الاعتراف بإسرائيل، قائلة إن مثل هذا التحرك يجب أن يرتبط بتحقيق هدف إقامة الدولة الفلسطينية.

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وأضاف نتانياهو "يمكن أن يكون لهذا الاتفاق تبعات عظيمة وتاريخية لكل من إسرائيل والسعودية والمنطقة والعالم".

وتعرض نتانياهو لخيبة أمل كبيرة الشهر الماضي عندما أدى اتفاق بوساطة الصين إلى عودة العلاقات بين السعودية وإيران، خصم إسرائيل الرئيسي في المنطقة. وأعادت إيران فتح سفارتها في الرياض يوم الأربعاء الماضي لأول مرة منذ سبع سنوات.

من ناحية أخرى، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية الإثنين إنها طلبت من الصين الضغط على إيران لمنعها من امتلاك أسلحة نووية.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في بيان "لقد تحدثت إلى وزير الخارجية الصيني تشين قانغ حول الخطر الذي نراه في البرنامج النووي الإيراني، وهو خطر تتشاركه دول عديدة بالمنطقة، بما فيها دول لديها علاقات دبلوماسية مع إيران".

فرانس24/ رويترز

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