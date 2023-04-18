إصابة إسرائيليين في هجوم بإطلاق نار يشتبه بأنه "إرهابي" في القدس

جندي إسرائيلي يدخل منزل فلسطيني بعد هجوم على كنيس يهودي في القدس الشرقية، 28 كانون الثاني/يناير 2022.

أفادت الشرطة الإسرائيلية صباح الثلاثاء في بيان لها بإصابة رجلين إثر إطلاق نار في مدينة القدس المحتلة في اعتداء وصفته "بالاشتباه باعتداء إرهابي" قرب موقع ديني يهودي في حي الشيخ جراح. وفر منفذ الهجوم فيما أطلقت قوات الأمن حملة للبحث عنه. وأعلنت الشرطة العثور على السلاح الناري للمهاجم قرب موقع الهجوم القريب من قبر "شمعون الصدّيق" الذي يتردد عليه عادة اليهود المتشددون.

إعلان اقرأ المزيد

أفادت الشرطة الإسرائيلية ومسعفون صباح الثلاثاء بإصابة رجلين في إطلاق نار في مدينة القدس المحتلة، فيما أطلقت قوات الأمن حملة بحث عن منفّذ الهجوم.

وأعلنت الشرطة عن "الاشتباه باعتداء إرهابي بإطلاق النار" قرب موقع ديني يهودي في حي الشيخ جراح استهدف شخصين كانا على الطريق تم نقلهما إلى المستشفى، بحسب مسعفين.

وأفادت الشرطة في بيان أن "عناصر الشرطة وحرس الحدود يجرون عمليات بحث عن المشتبه به الذي لاذ بالفرار". وأغلقت قوات الأمن الإسرائيلية شوارع الحي حيث شاهد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية عناصر الأمن يدخلون منزلا فلسطينيا مدعومين بمسيّرة ومروحية إضافة إلى كلاب بوليسية.

وأعلنت الشرطة العثور على السلاح الناري للمهاجم قرب موقع الهجوم القريب من قبر "شمعون الصدّيق" الذي يتردد إليه عادة اليهود المتشددون.

ووقع الهجوم المفترض بعد يوم على طعن امرأة فلسطينية رجلا إسرائيليا في الضفة الغربية المحتلة وإصابته بجروح. وأطلقت قوات الأمن النار على المرأة التي تم نقلها إلى المستشفى.

فرانس24/ ا ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك