قضية التمويل الليبي: محققون يقدرون صفقة تراجع تقي الدين عن اتهاماته لساركوزي بـ608 ألف يورو

كشفت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصدر مقرب من التحقيق الذي يستهدف الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين الثلاثاء، أن محققين قدروا صفقة تراجع الوسيط اللبناني الفرنسي عن اتهاماته ضد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي بتلقيه أموال لحملته الانتخابية من معمر القذافي، بـ608 آلاف يورو. وهو ما يؤكد معلومات أوردها موقع "ميديابارت".

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نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر مقرب من التحقيق في فرنسا الثلاثاء، أن محققين قدروا بـ608 آلاف يورو على الأقل قيمة صفقة تراجع الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين عن اتهاماته ضد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتلقي أموال لحملته الرئاسية لعام 2007 من الزعيم الليبي معمر القذافي. ويؤكد هذا المصدر بذلك معلومات أوردها موقع "ميديابارت".

ويأتي ذلك في إطار تحقيق قضائي فُتح على خلفية شبهات بتسديد مبالغ مالية للوسيط زياد تقي الدين، يعتقد أن ساركوزي وافق عليها، لكي يتراجع عن اتهامه رئيس الدولة الأسبق بتلقي تمويل ليبي لحملته الرئاسية. إلا أن الفرنسي-اللبناني الذي يتهم الأخير منذ 2012 ، عاد في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ليسحب اتهاماته في مقابلة مع مجلة "باري ماتش" الأسبوعية الفرنسية وشبكة "بي إف إم تي في"، قبل أن يتراجع عن تصريحاته بعد شهرين.

وفي هذا الإطار، وجهت إلى تسعة أشخاص تهمة "التأثير على الشهود" و"الانتماء إلى عصابة أشرار" و"الاحتيال المنظم".

فرانس24/ أ ف ب

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