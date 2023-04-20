الجمعة أول أيام عيد الفطر في فرنسا ومعظم من الدول العربية

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أعلنت معظم الدول العربية أن الجمعة هو أول أيام عيد الفطر في حين تعذرت رؤية الهلال في سلطنة عمان، مما يعني أن أول أيام العيد بها سيكون السبت. كما أعلن مسجد باريس الكبير أن المسملين في فرنسا سيحتفلون الجمعة بأول أيام العيد.

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سيكون الجمعة أول أيام عيد الفطر في فرنسا ومعظم الدول العربية اليوم في حين تعذرت رؤية الهلال في سلطنة عمان.

وأعلن مسجد باريس الكبير المسلمين في فرنسا يحتفلون بأول أيام عيد الفطر الجمعة 21 نسيان/أبريل.

في السعودية، قال الديوان الملكي في الرياض في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية "واس" إن "المحكمة العليا قررت أن يوم غد الجمعة هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام".

بدورها، أعلنت السلطات في كل من مصر والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت وليبيا والأردن والأراضي الفلسطينية وسوريا والسودان وتونس أن الجمعة هو أول أيام عيد الفطر.

بالمقابل، قالت السلطات الدينية في بعض الدول ذات الأغلبية الشيعية إن الجمعة هو المتمم لرمضان وبالتالي يكون السبت أول أيام العيد.

وقال مكتب المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، وأعلى مرجع شيعي في العراق السيد علي السيستاني، إنه نظرا الى عدم رؤية الهلال مساء الجمعة "يكون يوم السبت هو يوم عيد الفطر السعيد".

كما أعلنت سلطنة عمان أن السبت هو أول أيام العيد.

وفي لبنان يحتفل المسلمون السنة بالعيد الجمعة وكذلك يفعل الشيعة الذين يقلدون المرجع الراحل السيد محمد حسين فضل الله، في حين يحتفل بقية الشيعة بالعيد السبت.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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