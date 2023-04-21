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من الأراضي الفلسطينية إلى اليمن والسودان... كيف يحل عيد الفطر على الدول العربية؟

02:04 صورة ملتقطة من شاشة فرانس24. © فرانس24

صدحت تكبيرات عيد الفطر الجمعة في مكة بين جنبات المسجد الحرام معلنة حلول عيد الفطر وانقضاء رمضان لثبوت رؤية هلال شوال. بلدان عربية أعلنت الجمعة أول أيام العيد، هي السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين والعراق واليمن والأردن وسوريا ولبنان ومصر وليبيا والجزائر وتونس وتركيا، فيما تعذرت الرؤية في سلطنة عمان والمغرب وإيران. وفي غزة تجمع الآلاف في الساحات لأداء الصلاة، أما بالضفة فتأخذ الصلاة بالمسجد الأقصى أهمية خاصة. لكن بلدانا أخرى تستقبل العيد في أجواء حزينة، فاليمن شهد حادث تدافع دام خلال توزيع مساعدات مالية بصنعاء، والسودان يعيش اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع.