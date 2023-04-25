إسرائيل تحيي "يوم الذكرى" وسط أزمة سياسية حادة

© أ ف ب /أرشيف

كشافة إسرائيليون أثناء تجمّعهم لإضاءة مشاعل خلال حفل في المقبرة العسكرية بجبل هرتزل في القدس في 3 أيار/مايو 2022 في مستهل "يوم الذكرى" الذي تحيي فيه الدولة العبرية ذكرى عسكرييها الذين قتلوا أثناء أدائهم واجبهم.

بدأ الاسرائليون الإثنين الاستعداد لإحياء "يوم الذكرى" الذي يوافق الثلاثاء ويسبق الاحتفال بالذكرى الـ75 لقيام دولة إسرائيل الأربعاء. ودوت صافرات الإنذار في كل أنحاء البلاد في تمام الثامنة مساء من أجل الوقوف دقيقة صمت إحياءً لذكرى ضحايا الهجمات والجنود الذين ماتوا دفاعا عن الدولة العبرية. وتأتي هذه الاحتفالات في خضم أزمة سياسية حادة بسبب مشروع لإصلاح القضاء قدّمته حكومة نتانياهو في نهاية كانون الأول/ديسمبر وتسبب في موجة من الاحتجاجات لم تشهدها البلاد من قبل.

إعلان اقرأ المزيد

بدأ الإسرائيليّون مساء الإثنين الاستعدادات لإحياء "يوم الذكرى" الثلاثاء، على أن تليه الأربعاء احتفالات بالذكرى الـ75 لقيام دولة إسرائيل التي تحلّ وسط انقسامات سياسيّة واجتماعيّة عميقة على خلفيّة إصلاحات قضائيّة تدفع حكومة بنيامين نتانياهو باتّجاه تبنّيها.

وعند الساعة 20,00 (17,00 ت غ) دقّت صافرات الإنذار في البلاد من أجل الوقوف دقيقة صمت إحياءً لذكرى ضحايا الهجمات والجنود الذين سقطوا دفاعا عن إسرائيل.

وقال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ في احتفال رسمي في القدس إنه في هذا العام، وفي خضم الخلاف الذي تشهده البلاد فإن صوت صافرات الإنذار هذا "أقوى وأكثر إيلاما من أي وقت مضى".

وأضاف: "علينا جميعا، من كل أطياف هذه الأمة، أن نجد ما يربطنا ويوحدنا. ليس مقابرنا فقط".

وفي مساء الثلاثاء ويوم الأربعاء يحتفل الإسرائيليون بذكرى قيام إسرائيل. في حين يحيي الفلسطينيون في 15 أيار/مايو يوم "النكبة" ويرمز إلى بداية الهجرة الجماعية لمئات الآلاف منهم.

والحكومة التي شكلها نتانياهو في نهاية كانون الأول/ديسمبر واحدة من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل، وقد أثار مشروع لإصلاح القضاء قدّمته في بداية كانون الثاني/يناير حركة احتجاج شعبية هي من الأكبر في البلاد على الإطلاق.

ومن المقرر إقامة مراسم الثلاثاء في كل المقابر العسكرية الـ 52 في أنحاء إسرائيل كافة.

والمسؤولون الحكوميّون الذين تُوَجَّه إليهم تقليديا دعوات لإلقاء كلمات في هذه المراسم، تلقّوا طلبات بعدم الحضور وجّهها إليهم عدد من عائلات الجنود الذين قضوا أثناء الخدمة، وذلك تجنبا لحصول اضطرابات.

وأعلن عدد من أعضاء السلطة التنفيذية أنهم لن يحضروا، لكنّ وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير (يمين متطرف) أبقى على خطاب قرر إلقاءه في بئر السبع (جنوب).

وفي مقطع فيديو نشره مكتبه، دعا نتانياهو "جميع المسؤولين المنتخبين، من اليمين واليسار، إلى تنحية الخلافات وإبقائها خارج المقابر حتى تتمكن العائلات من التجمع في صمت إحياء لذكرى أقربائها".

فرانس 24 / أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك