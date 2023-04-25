إصابة شاب إسرائيلي بإطلاق نار وسط الضفة الغربية المحتلة

أصيب إسرائيلي الثلاثاء بإطلاق نار عند تقاطع طرق بالقرب من مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، ورد الجيش على الحادث وأغلق الطرقات وبدأ بعملية بحث. والهجوم هو الأحدث في سلسلة من الحوادث المستمرة منذ عام في ظل تصعيد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وقتل أكثر من 90 فلسطينيا وما لا يقل عن 19 إسرائيليا وأجنبيا منذ كانون الثاني/يناير.

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قال مسعفون إن مسلحا أطلق النار من سيارة مارة على مجموعة من الإسرائيليين كانوا يمارسون رياضة الجري عند تقاطع طرق بالقرب من مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة يوم الثلاثاء، ورد الجيش الإسرائيلي على ذلك بإغلاق طرق، وبدء عمليات بحث.

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إنها عالجت شابا يبلغ من العمر 28 عاما أصيب في يده قبل نقله إلى المستشفى. وكان الشاب يركض ضمن مجموعة خلال فعالية بمناسبة يوم الذكرى الإسرائيلي.

ووقع إطلاق النار على الطريق 60، وهو الطريق السريع الرئيسي الذي يربط بين شمال الضفة الغربية المحتلة وجنوبها، ويمر على بعض المستوطنات الإسرائيلية الكبرى.

والهجوم هو الأحدث في سلسلة من الحوادث المستمرة منذ عام، في ظل تصعيد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين. فقد نفذ الجيش الإسرائيلي مداهمات متكررة، وكذلك أقدم مستوطنون إسرائيليون على أعمال عنف، وسط سلسلة من الهجمات الفلسطينية.

ونفذ فلسطيني يوم الإثنين عملية دهس بسيارته في أحد شوارع القدس، وصفته الشرطة بأنه هجوم متعمد، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص، بينهم رجل يبلغ من العمر 70 عاما حالته خطيرة.

وقبلها، قتل جنود إسرائيليون فلسطينيا خلال مداهمة في الضفة الغربية المحتلة.

وقتل أكثر من 90 فلسطينيا وما لا يقل عن 19 إسرائيليا وأجنبيا منذ كانون الثاني/يناير.

فرانس24/ رويترز

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