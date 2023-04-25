بمشاركة إيرانية في موسكو... محادثات "بناءة" بين تركيا وسوريا لتطبيع علاقات البلدين

دبلوماسية

استضافت العاصمة الروسية موسكو الثلاثاء اجتماعا لوزراء دفاع ورؤساء مخابرات كل من تركيا وروسيا وإيران وسوريا جرت خلاله محادثات وصفتها أنقرة وموسكو بأنها "بناءة". وتأتي هذه المباحثات في إطار الجهود لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق بعد سنوات من العداء خلال الحرب التي شهدتها سوريا.

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بحث وزراء الدفاع ورؤساء المخابرات في تركيا وروسيا وإيران وسوريا، بالعاصمة الروسية موسكو الثلاثاء سبل إعادة بناء العلاقات بين أنقرة ودمشق بعد سنوات من العداء خلال الحرب السورية.

ووصفت أنقرة وموسكو المحادثات بالـ"بناءة".

هذا، وقالت وزارتا الدفاع التركية والروسية في بيانين منفصلين إن الوزراء ورؤساء المخابرات ناقشوا في الاجتماع تعزيز الأمن في سوريا وتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.

كما أفاد البيانان بأن الدول الأربع أكدت مجددا رغبتها في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وضرورة تكثيف الجهود من أجل عودة اللاجئين السوريين سريعا إلى وطنهم.

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وكان قد عقد وزيرا الدفاع السوري والتركي محادثات قبل ذلك في موسكو في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في الاجتماع الأعلى مستوى بين البلدين منذ بدء الحرب بسوريا.

ومن جهته، قال وزير الخارجية التركي الأسبوع الماضي إنه من المحتمل عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الأربع في أوائل مايو/ أيار للبناء على محادثات ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لكنه أعلن بعد ذلك إنه تم تأجيله لأن الأطراف لم تتمكن من الاتفاق على موعد.

وكانت موسكو، الحليف الرئيسي للأسد، قد شجعت على المصالحة مع أنقرة. لكن دمشق تشترط الانسحاب الكامل للقوات التركية لاستعادة العلاقات.

ويذكر أن تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي، كانت قد دعمت المعارضة السياسية والمسلحة في مواجهة الرئيس السوري بشار الأسد خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ 12 سنة وأرسلت قواتها إلى شمال سوريا.

فرانس24/ رويترز

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