تركيا: توقيف أكثر من مئة شخص بتهمة "الإرهاب"

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رجال شرطة أتراك في الخدمة أمام مقر حزب الشعوب الديمقراطي في أنقرة ، نوفمبر 2016.

تم توقيف ما لا يقل عن عن 110 أشخاص الثلاثاء في تركيا، حسب ما أعلنت الشرطة. ووفق منظمة "أم أل أس آ" غير الحكومية للدفاع عن الحريات فإن العملية نفذت في 21 محافظة في البلاد من بينها ديار بكر ذات الغالبية الكردية في جنوب شرق تركيا واستهدفت محامين وصحافيين.

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أفاد مصدر في الشرطة في تركيا أن ما لا يقل عن 110 أشخاص تم توقيفهم الثلاثاء في إطار عملية تندرج في إطار "مكافحة الإرهاب" وتستهدف حزب العمال الكردستاني.

ونفذت العملية في 21 محافظة في البلاد من بينها دياربكر ذات الغالبية الكردية في جنوب شرق تركيا واستهدفت محامين وصحافيين، على ما أوضحت منظمة "أم أل أس آ" غير الحكومية للدفاع عن الحريات.

يأتي ذلك فيما تستعد تركيا لتنظيم انتخابات رئاسية جديدة مقررة في انتخابات 14 مايو/ أيار يسعى من خلالها يسعى من خلالها الرئيس رجب طيب أردوغان لتمديد فترة حكمه الممتدة منذ أكثر من عشرين عاما.

فرانس24/ أ ف ب

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