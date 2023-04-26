أردوغان يقطع مقابلة تلفزيونية ويعلق أنشطته الانتخابية موقتا إثر إصابته بوعكة صحية

الانتخابات الرئاسية التركية 2023

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلغاء أنشطته الانتخابية المقررة للأربعاء بعد إصابته بإنفلونزا المعدة، قبل 18 يوما من الانتخابات الرئاسية في تركيا. وبدا وجه أردوغان متعبا وعيناه تدمعان خلال حديثه في حوار تلفزيوني مباشر اضطر لقطعه بسبب الوعكة الصحية.

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قبل نحو أسبوعين من الانتخابات الرئاسية التركية، ألغى الرئيس رجب طيب أردوغان أنشطته الانتخابية المقررة للأربعاء بعد إصابته بإنفلونزا المعدة.

كتب أردوغان (69 عاما) على حسابه الرسمي على تويتر "اليوم (الأربعاء) سأرتاح في المنزل بناء على نصيحة أطبائنا".

وقطع أردوغان الثلاثاء مقابلة تلفزيونية مباشرة قبل أن يعود ويعتذر متحدثا عن إصابته بإنفلونزا المعدة.

ويخوض الزعيم التركي حملة انتخابية بدون كلل في مسعى قبل انتخابات رئاسية وتشريعية في 14 أيار/مايو تبدو نتائجها غير محسومة.

يهيمن أردوغان وحزب العدالة والتنمية على السياسة التركية منذ 20 عاما. لكن الحملة الانتخابية الحالية واحدة من أكبر التحديات للرئيس المنتهية ولايته، إذ إن استطلاعات الرأي تظهر أن المنافسة ستكون شديدة بينه وبين كمال كليتشدار أوغلو.

وعكة في المباشر

وكان مقررا أن ينهي أردوغان الأمسية بمقابلة مباشرة مشتركة مع قناتي Ulke و Kanal 7 . وقد بدأ ظهوره التلفزيوني بعد تأخير لأكثر من 90 دقيقة، ثم قطعه بعد عشر دقائق خلال طرح سؤال عليه.

وعاد أردوغان بعد 15 دقيقة واعتذر قائلا إنه أصيب بوعكة.

وأوضح "أمس واليوم كان هناك عمل كثير. بسبب ذلك أصبت بإنفلونزا المعدة. للحظة تساءلت إذا ألغيت اللقاء هل سيُفهم الأمر في شكل خاطئ. لكننا كنا قد قطعنا وعدا. أطلب السماح منكم ومن جمهوركم".

وبدا وجه أردوغان متعبا وعيناه تدمعان خلال حديثه. ثم أجاب الزعيم التركي عن بضعة أسئلة أخرى قبل انتهاء اللقاء.

فرانس24/ آ ف ب

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