أكثر من مليوني تركي في ألمانيا يبدأون التصويت في انتخابات تمثل اختبارا حاسما لأردوغان

الانتخابات الرئاسية التركية 2023

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الأتراك المقيمون في ألمانيا والذين يشكلون أكبر جالية لهذا البلد في الخارج، يصوتون في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التركية.

شرع الأتراك المقيمون في ألمانيا والذين يشكلون أكبر جالية لهذا البلد في الخارج، بالتصويت الخميس في انتخابات رئاسية وتشريعية تركية تمثل تحديا عسيرا للرئيس رجب طيب أردوغان الذي يعاني من وعكة صحية منذ الثلاثاء. وحسب استطلاعات للرأي فإن بين أبرز اهتمامات الجالية الناخبة، الوضع الاقتصادي والتضخم المرتفع جدا في تركيا. ويأتي الاستحقاق الانتخابي في وقت يواجه أردوغان غضبا شعبيا متزايدا جراء الأزمة الاقتصادية ومؤاخذات بشأن استجابة الحكومة "المتأخرة" للزلزال الذي ضرب البلاد في شباط/فبراير موقعا أكثر من 50 ألف قتيل.

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قالت اللجنة الانتخابية العليا بتركيا إن الجالية التركية المقيمة في ألمانيا والتي تعد الأكبر عالميا، بدأت التصويت الخميس في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التركية التي تشكل أكبر اختبار انتخابي للرئيس رجب طيب أردوغان خلال عقدين له في السلطة، خاصة وأن استطلاعات الرأي تضعه في مرتبة متأخرة.

وتعد ألمانيا موطنا لأكبر جالية تركية في العالم، ويحق لنحو 1.5 مليون ناخب تركي بها التصويت مقدما قبل موعد الانتخابات المقرر يوم 14 مايو في تركيا.

وأظهرت الجالية التركية في ألمانيا فيما مضى دعما قويا لأردوغان وحزبه، العدالة والتنمية.

وقال فيريدون شاهين في أثناء الإدلاء بصوته في القنصلية التركية بميونيخ "علينا استخدام حقنا في التصويت من أجل مستقبل تركيا".

وأوضحت اللجنة الانتخابية العليا بتركيا أنه تم إقامة مراكز اقتراع في برلين وفرانكفورت وكولونيا ومدن وبلدات أخرى.

ويقدر عدد الأتراك المقيمين في ألمانيا بنحو 2.3 مليون نسمة، بحسب الجالية التركية في ألمانيا. ولا يحمل كثير منهم الجنسية الألمانية.

وسيسمح للناخبين الأتراك في ألمانيا الإدلاء بأصواتهم حتى التاسع من مايو/أيار.

فرانس24/ رويترز/ آ ف ب

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