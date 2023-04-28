حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد يدعو للتصويت لكيليتشدار أوغلو منافس أردوغان في الرئاسيات التركية

الانتخابات الرئاسية التركية 2023

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حض حزب الشعوب الديمقراطي اليساري التركي والمؤيد للأكراد الجمعة على التصويت لكمال كيليتشدار أوغلو المنافس الأبرز للرئيس رجب طيب اردوغان في الانتخابات الرئاسية التركية المقررة في 14 أيار/مايو المقبل. فيما قرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المصاب بفيروس معوي تعليق أنشطة حملته الانتخابية الجمعة لليوم الثالث على التوالي، قبل حوالي أسبوعين من الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

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في بيان الجمعة، نادى حزب الشعوب الديمقراطي اليساري والمؤيد للأكراد وحلفاؤه في تركيا، بالتصويت لكمال كيليتشدار أوغلو المنافس الأساسي للرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية التركية المقررة في 14 أيار/مايو المقبل.

وأفاد تحالف العمل والحرية الذي يهيمن عليه حزب الشعوب الديمقراطي، القوة السياسية الثالثة في تركيا، في بيان "في هذه الانتخابات التاريخية، ندعو شعوب تركيا إلى التصويت لكمال كيليتشدار أوغلو في الانتخابات الرئاسية".

وفي نهاية آذار/مارس الماضي، كان حزب الشعوب الديمقراطي قد دعم ضمنيا كمال كيليتشدار أوغلو عبر الإعلان أنه لن يرشح شخصية من صفوفه للانتخابات الرئاسية.

هذا، وصرّح الرئيس المشارك للحزب مدحت سنجار في مقابلة نشرتها الجمعة صحيفة سوزجو "أهدافنا تتوافق، لذلك قررنا دعم كيليتشدار أوغلو".

ويبقى هدف حزب الشعوب الديمقراطي هو إفساح المجال للمعارضة للفوز اعتبارا من الدورة الأولى وفق سنجار.

وأضاف: "من أجل إخراج البلاد من هذا الظلام، يجب التخلص من نظام الرجل الواحد هذا".

وإلى ذلك، تظهر استطلاعات الرأي أن كمال كيليتشدار أوغلو الذي يرأس تحالفا من ستة أحزاب معارضة، في موقع جيد في مواجهة الرئيس أردوغان.

ويعتبر حزب الشعوب الديمقراطي الذي حل مرشحه للانتخابات الرئاسية عام 2018 ثالثا بحصوله على 8,4% من الأصوات صانع ملوك في الانتخابات الرئاسية.

ومن جهتها، تتهم الحكومة التركية هذا الحزب بأنه مرتبط بحزب العمال الكردستاني، المجموعة المسلحة المصنفة "إرهابية" من قبل أنقرة وحلفائها الغربيين.

كما تقبع الشخصية الرئيسية في الحزب صلاح الدين دميرتاش في السجن منذ نهاية 2016 بتهمة "الدعاية الإرهابية".

وسيقدم هذا الحزب المؤيد للأكراد والذي يواجه تهديدا بالحظر، مرشحين للانتخابات التشريعية التي تنظم أيضا في 14 أيار/مايو المقبل تحت راية حزب الخضر اليساري.

وفي المقابل، علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المصاب بفيروس معوي أنشطة حملته الانتخابية الجمعة لليوم الثالث على التوالي، قبل 16 يوما من الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

فرانس24/أ ف ب

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