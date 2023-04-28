تعرض سفينة لإطلاق نار في خليج عدن قبالة سواحل اليمن

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ذكرت الجمعة وكالة الأمن البحري البريطانية (يونايتد كينغدوم ماريتايم ترايد أوبريشنز) التي تصدر تحذيرات أمنية في مجال الملاحة البحرية، أن سفينة تعرضت لإطلاق نار في خليج عدن. وقالت الوكالة في بيان إن ثلاث سفن كانت ضالعة في الهجوم.

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قالت وكالة الأمن البحري البريطانية الجمعة إن سفينة تعرضت لهجوم قبالة شواطئ جنوب اليمن. وذكرت الوكالة (يونايتد كينغدوم ماريتايم ترايد أوبريشنز) التي تصدر تحذيرات أمنية في مجال الملاحة البحرية، إن السفينة تعرضت لإطلاق نار في خليج عدن. وأضافت أنها "تلقت تقريرا عن تعرض سفينة لهجوم" موضحة أنها "تعرضت لإطلاق نار".

وجاء في بيان مقتضب أن ثلاث سفن كانت ضالعة في الهجوم على متن كل واحدة منها ثلاثة إلى أربعة أشخاص. ولم تعط الوكالة أي تفاصيل إضافية.

وأتى هذا التقرير غداة إعلان إيران احتجازها ناقلة نفط متجهة إلى الولايات المتحدة في خليج عمان قائلة إنها اصطدمت بسفينة إيرانية ما أدى الى فقدان اثنين من طاقمها وإصابة آخرين، بينما طالبت واشنطن بالإفراج عنها "فورا".

فرانس24/ أ ف ب

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