الحكومة المصرية عازمة على "المضي قدما" في برنامج الخصخصة

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أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي السبت أن بلاده لن تتراجع عن برنامجها لبيع أصول حكومية مضيفا أنها ستفي بالتزاماتها المالية. وتوصلت مصر إلى حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهرا وتعهدت لصندوق النقد الدولي بتقليص مشاركة الحكومة في الاقتصاد والسماح بدور أكبر للقطاع الخاص.

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مصر "ستمضي قدما" في برنامج الخصخصة. هذا ما أكده رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي السبت مشددا على التزام القاهرة بالإيفاء بتعهداتها المالية.

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي أن التأخير في بيع حصص في شركات حكومية حتى الآن يرجع لحرص الحكومة على الوصول إلى أفضل عائد من البيع.

وأردف "نحن نسير قدما في برنامج الأطروحات بقوة ولن نتراجع عنه" مشيرا إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق مبيعات بقيمة لا تقل عن ملياري دولار قبل نهاية يونيو/ حزيران.

وفي ديسمبر/ كانون الأول، توصلت مصر إلى حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهرا وتعهدت لصندوق النقد الدولي بتقليص مشاركة الحكومة في الاقتصاد والسماح بدور أكبر للقطاع الخاص.

وتحتاج مصر بشدة لإيرادات الخصخصة بعد سلسلة من الصدمات الاقتصادية.

وقد يحدد تقدمها في الإصلاح الاقتصادي ما إن كان بمقدورها الخروج من الأزمة المالية التي كشفت عنها الحرب الأوكرانية ووضع أساس للنمو المستدام.

وقال مدبولي إن الحكومة ستطرح حصصا في أكثر من عشر شركات مملوكة للجيش في إطار برنامج الخصخصة. وأضاف "مصر لم ولن تخفق في سداد أي التزامات دولية".

فرانس24/ رويترز

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