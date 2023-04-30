أردوغان يعلن مقتل زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد، إن قوات تركية قتلت زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" أبو الحسين القرشي في سوريا. وأوضح أردوغان في مقابلة مع محطة "تي آر تي" التلفزيونية التركية أنه "تم تحييد هذا الشخص في إطار عملية نفذتها المخابرات الوطنية التركية في سوريا أمس (السبت)"، مضيفا أن المخابرات كانت تتابعه منذ فترة طويلة.

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد، أن "الزعيم المفترض" لتنظيم "الدولة الإسلامية" تم "تحييده" في سوريا خلال عملية نفذتها الاستخبارات التركية.

وقال أردوغان خلال مقابلة متلفزة: "تم تحييد الزعيم المفترض لداعش، واسمه الحركي أبو الحسين القرشي، خلال عملية نفذها أمس (السبت) جهاز الاستخبارات الوطني في سوريا".

وكان تنظيم الدولة قد أعلن في 30 تشرين الأول/نوفمبر مقتل زعيمه السابق أبو حسن الهاشمي القرشي، وتعيين أبي الحسين القرشي خليفة له.

وأفاد مراسل لوكالة الأنباء الفرنسية في شمال سوريا، بأن عناصر من الاستخبارات التركية والشرطة العسكرية المحلية المدعومة من تركيا أغلقوا السبت منطقة في جينديرس في منطقة عفرين شمال غرب سوريا.

كما قال سكان للوكالة إن عملية استهدفت مزرعة مهجورة في المنطقة كانت تستخدم مدرسة إسلامية.

هذا ونفذت الولايات المتحدة غارة بطائرة مروحية في شمال سوريا ضمن عملية في منتصف نيسان/أبريل، حيث قالت إن تنظيم "الدولة الإسلامية" كان يخطط لشن هجمات في أوروبا والشرق الأوسط.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية مقتل قيادي بارز في تنظيم "الدولة الإسلامية" في هذه العملية.

وعلى الرغم من طرد التنظيم الجهادي من معظم الأراضي التي كان يسيطر عليها، إلا أنه لا يزال يشن هجمات في سوريا.

فرانس24/ أ ف ب

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