مصر: الإفراج عن صحافي بشبكة الجزيرة بعد توقيفه نحو 4 سنوات

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أعلنت قناة الجزيرة القطرية عن الإفراج عن مراسل إحدى قنواتها بعد احتجازه في مصر لنحو أربع سنوات. وقالت الجزيرة مباشر "إن السلطات المصرية أخلت سبيل الصحفي هشام عبد العزيز"، مشيرة إلى أن أسرته أكدت وصوله إلى منزله. وكان عبد العزيز أوقف في حزيران/يونيو 2019 خلال زيارة عائلية إلى مصر، ووجهت له نيابة أمن الدولة اتهامات منها "الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة".

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أفرجت السلطات المصرية الإثنين عن الصحافي بشبكة قنوات الجزيرة القطرية هشام عبد العزيز، بعدما أوقفته على مدار قرابة 4 أعوام، بتهمة "نشر أخبار كاذبة".

وقال حساب قناة "الجزيرة مباشر" التابعة للشبكة على موقع تويتر، إن "السلطات المصرية تخلي سبيل الزميل هشام عبدالعزيز الصحافي بالجزيرة مباشر، بعد حبسه قرابة 4 سنوات".

وأضافت القناة على حسابها أن أسرة عبد العزيز أكدت "وصوله إلى منزله".

وكان عبد العزيز أوقف في حزيران/يونيو 2019 خلال زيارة عائلية إلى مصر، ووجهت له نيابة أمن الدولة اتهامات، منها "الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة"، بحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير الحقوقية المستقلة في مصر.

وأضافت المؤسسة أنه في الخامس من كانون الأول/ديسمبر 2019 "أخلي سبيل الصحافي بضمان مالي، إلا أنه وفي أثناء إنهاء إجراءات إخلاء السبيل بقسم حدائق القبة، تعرض للاحتجاز غير القانوني لمدة شهر تقريبا، حتى أعيد تدويره على ذمة قضية أخرى".

ولا تزال السلطات المصرية توقف صحافيين آخرين في شبكة الجزيرة، هما بهاء الدين إبراهيم وربيع الشيخ، وهما يواجهان الاتهامات نفسها.

وفي أيلول/سبتمبر 2022، أفرجت السلطات المصرية عن الصحافي بقناة الجزيرة مباشر أحمد النجدي.

ورأت منظمة "مراسلون بلا حدود" أن "التعددية (في وسائل الإعلام) تكاد تكون معدومة في مصر، أحد أكبر سجون الصحافيين في العالم".

وقدرت المنظمة غير الحكومية أن في مصر 23 صحافيا خلف القضبان، سواء بعد إدانتهم أو قيد الحجز الاحترازي.

وتحتل مصر المرتبة 168 من أصل 180 في قائمة حرية الصحافة للمنظمة في عام 2022، بعد أن تراجعت ما يقرب من 10 مراكز منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة في عام 2013.

فرانس24/ أ ف ب

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