تركيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الأرمينية ردا على نصب تذكاري مثير للجدل بيريفان

مشهد عام لمطار إسطنبول، تركيا.

قررت تركيا الأربعاء إغلاق مجالها الجوي أمام الرحلات الأرمينية المسافرة إلى وجهة ثالثة. جاءت هذه الخطوة ردا على الكشف عن نصب تذكاري مثير للجدل في يريفان الأسبوع الماضي.

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أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الأربعاء إغلاق المجال الجوي التركي أمام الرحلات الأرمينية المسافرة إلى وجهة ثالثة.

وتأتي هذه الخطوة بعد وضع نصب تذكاري في العاصمة الأرمينية يريفان في ذكرى المتورطين بمؤامرة اغتيال المسؤولين الأتراك العثمانيين الذين تحملهم أرمينيا مسؤولية القتل الجماعي للأرمن إبان الحرب العالمية الأولى.

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وتقول يريفان إن عمليات القتل كانت تمثل إبادة جماعية، وهو ما تنفيه أنقرة.

وقال جاويش أوغلو متحدثا إلى قناة (إن.تي.في) إن بلاده ستتخذ إجراءات إضافية في حالة عدم إزالة النصب التذكاري.

فرانس24/ رويترز

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