الاتحاد الأوروبي يلغي حفلا دبلوماسيا في إسرائيل بسبب حضور الوزير اليميني المتطرف بن غفير

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في بيان إلغاء حفل استقبال دبلوماسي بمناسبة يوم أوروبا بسبب مشاركة الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، والذي اعتبرت أنه شخص تتعارض مواقفه مع "القيم التي يمثلها الاتحاد الأوروبي". وكان من المفروض أن يمثل وزير الأمن القومي بن غفير الحكومة الإسرائيلية في هذا الحفل الذي دعت إلى إلغائه منظمات حقوق إنسان إسرائيلية.

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ألغت بعثةالاتحاد الأوروبي في إسرائيل الإثنين حفل استقبال دبلوماسي بمناسبة يوم أوروبا بسبب المشاركة المزمعة للوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير الذي انتقد القرار باعتباره شكلا من أشكال "الإسكات".

وقالت البعثة في بيان "للأسف، قررنا هذا العام إلغاء الاستقبال الدبلوماسي، لأننا لا نريد توفير منبر لشخص تتعارض آراؤه مع القيم التي يمثلها الاتحاد الأوروبي".

وأُدين بن غفير، رئيس حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف، في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم جماعة تعتبرها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقال بن غفير في بيان "إنه لأمر مخز أن ينخرط الاتحاد الأوروبي، الذي يدعي أنه يمثل قيم الديمقراطية والتعددية الثقافية، في إسكات الأصوات بطريقة غير دبلوماسية".

وأضاف: "يعرف الأصدقاء طريقة التعبير عن النقد ويعرف الأصدقاء الحقيقيون أيضا كيف يسمعونه".

ولا يزال نتانياهو نفسه ينتظر دعوة لزيارة واشنطن، واتهم زعيم المعارضة يائير لابيد الحكومة بأنها "تخوض معارك غير ضرورية". وكتب في تغريدة على تويتر "إدارة العلاقات الخارجية لإسرائيل مسألة معقدة تتطلب خبرة ونهجا ذكيا".

وأصدرت جماعات حقوق إنسان إسرائيلية قالت إنها دُعيت للمشاركة في الحفل بيانا تدعم فيه إلغاءه.

وأضافت: "نرحب بقرار الاتحاد الأوروبي بالعزوف عن توفير منبر وشرعية للوزير بن جفير الذي يروج للعنصرية وسياسات التمييز تجاه المجتمعات التي نمثلها".

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في إسرائيل إن إقامة حدث ثقافي منفصل للجمهور الإسرائيلي ستمضي قدما مثلما هو مقرر "للاحتفال مع أصدقائنا وشركائنا في إسرائيل بالعلاقة الثنائية القوية والبناءة".

وتحتفل بروكسل في التاسع من مايو أيار "بيوم أوروبا"، احتفاء بالإعلان الفرنسي لعام 1950 الذي أدى إلى تأسيس الاتحاد الذي أصبح الاتحاد الأوروبي. وكان من المقرر أن يمثل وزير الأمن القومي بن جفير الحكومة الإسرائيلية في احتفال هذا العام.

فرانس 24 / رويترز

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