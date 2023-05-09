قتلى وجرحى في قصف جوي اسرائيلي على قطاع غزة

لقي ما لا يقل عن تسعة فلسطينيين حتفهم في قصف إسرائيلي على أهداف في قطاع غزة. وقالت مصادر في حركة الجهاد الإسلامي لوكالة رويترز، إن جهاد غنام القيادي الكبير في الحركة وزوجته قتلا في الضربات الجوية. وأكد الجيش الإسرائيلي تنفيذ مقاتلاته الحربية غارات على القطاع، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، فجر الثلاثاء، مقتل 9 فلسطينيين على الأقل في سلسلة غارات جوية إسرائيلية على أهداف في القطاع.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي "ارتقاء 9 شهداء، من بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى عدد من الجرحى، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة".

وأفاد مصدر أمني بأن المقاتلات الحربية الإسرائيلية شنت عدة غارات عنيفة على أهداف في قطاع غزة، من بينها منزلان لقياديين في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

وأكدت مصادر في حركة الجهاد الإسلامي لوكالة رويترز مقتل جهاد غنام، القيادي الكبير في الحركة، وزوجته في الضربات الجوية.

كما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدة غارات على مواقع عسكرية تابعة لسرايا القدس.

بدوره، أكد جيش الدفاع الإسرائيلي تنفيذ مقاتلاته الحربية الغارات الجوية على القطاع، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

فرانس24/ أ ف ب

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