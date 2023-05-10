مقتل فلسطينيين اثنين برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية

النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

عربات عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية، 9 أيار/ مايو 2023.

أسفرت عملية إسرائيلية الأربعاء في قرية قرب جنين بالضفة الغربية عن مقتل شابين فلسطينين. وكانت إسرائيل شنت الثلاثاء غارات على قطاع غزة أسفرت عن مقتل 12 فلسطينيا على الأقل بينهم أعضاء في الجهاد الإسلامي وأربعة أطفال ما يثير مخاوف من دوامة جديدة للعنف.

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شابين فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية الأربعاء في شمال الضفة الغربية المحتلة .

وقالت الوزارة في بيان "استشهاد الشابين أحمد جمال توفيق عساف (19 عاما) وراني وليد أحمد قطنات (24 عاما) برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قباطية بمحافظة جنين" في شمال الضفة الغربية على يد القوات الإسرائيلية.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه "خلال عملية اعتقال في قرية قباطية قرب جنين أطلق مخربان فلسطينيان النار من داخل سيارة نحو قوات جيش الدفاع".

وأضاف أن الجنود الإسرائيليين "ردوا بإطلاق النار نحو المخربين وتم قتلهما"، مشيرا إلى أنه "بعد تمشيط سيارة المخربين تم العثور على سلاح من نوع "أم16" ومسدس".

وكانت إسرائيل شنت الثلاثاء غارات على قطاع غزة استهدفت حركة الجهاد الإسلامي.

وقُتل 12 فلسطينيا على الأقل بينهم قادة في الجهاد الإسلامي وأربعة أطفال ما يثير مخاوف من دوامة جديدة للعنف.

منذ بداية العام، قُتل 125 فلسطينيا على الأقل و19 إسرائيليا وسيدة أوكرانية وإيطالي واحد في أعمال عنف مرتبطة بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، حسب تعداد وضعته وكالة الأنباء الفرنسية استنادا إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.

فرانس24/ أ ف ب

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