انسحاب المرشح محرم إنجه من السباق الرئاسي في تركيا قبل ثلاثة أيام من الاقتراع

الانتخابات الرئاسية التركية 2023

© أ ف ب/ أرشيف

أعلن محرم إنجه المرشح للانتخابات الرئاسية في تركيا، الخميس انسحابه من السباق.

أعلن محرم إنجه أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية التركية الخميس انسحابه من السباق، قبل ثلاثة أيام من إجراء الاقتراع. ومن المحتمل أن تعزز هذه الخطوة فرص أكبر منافسي الرئيس رجب طيب أردوغان.

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انسحب محرم إنجه، أحد منافسي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من الانتخابات الرئاسية المقررة في 14 أيار/مايو.

وقال إنجه الذي نال ما بين 2 و4% من نوايا التصويت في استطلاعات الرأي الأخيرة، خلال مؤتمر صحافي "أسحب ترشيحي" للانتخابات.

إنجه واحد من أربعة متنافسين في الانتخابات التي تجرى الأحد المقبل إلى جانب أردوغان ومنافسه الرئيسي كمال كليتشدار أوغلو وسنان أوغان.

وكان استطلاع للرأي أظهر في وقت سابق تخلف أردوغان عن منافسه كليتشدار أوغلو بأكثر من خمس نقاط مئوية قبيل الاقتراع.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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