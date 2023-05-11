ثلاثة قتلى فلسطينيين في غارة إسرائيلية على قطاع غزة بينهم قيادي بالجهاد الإسلامي

النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

مقتل ثلاثة فلسطينيين بينهم قيادي في الجهاد الإسلامي في غارة إسرائيلية جنوب غزة، 11 أيار/ مايو 2023.

أسفرت غارة إسرائيلية فجر الخميس على جنوب قطاع غزة عن مقتل ثلاثة فلسطينيين بينهم قيادي في سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي. ومنذ الثلاثاء، قتل 25 فلسطينيا على الأقل جراء غارات إسرائيلية على القطاع فيما ردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق عشرات الصواريخ في أسوأ جولة عنف بين الجانبين منذ أشهر.

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أكدت مصادر فلسطينية وإسرائيلية مقتل ثلاثة فلسطينيين فجر الخميس بينهم قيادي في سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، في غارة جوية إسرائيلية جنوب قطاع غزة.

وقالت سرايا القدس في بيان إنها "تنعي شهيدها القائد علي غالي عضو المجلس العسكري ومسؤول الوحدة الصاروخية في سرايا القدس الذي ارتقى في عملية اغتيال صهيونية غادرة فجر اليوم برفقة عدد من الشهداء الأبرار".

وأكد مصدر طبي في غزة مقتل غالي واثنين آخرين في غارة استهدفت شقة سكنية في مدينة خان يونس وأسفرت عن إصابة آخرين.

من جانبه أكد الجيش الإسرائيلي في بيان استهداف غالي في "عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الشاباك".

وقال "شكّل علي غالي شخصية بارزة في التنظيم وكان مسؤولا عن إدارة الوحدة الصاروخية ولعب دورا مهما في توجيه وتنفيذ عمليات إطلاق الصواريخ صوب إسرائيل بما في ذلك الرشقات الصاروخية الأخيرة".

وقتل ما لا يقل عن 25 فلسطينيا منذ الثلاثاء جراء غارات إسرائيلية طالت قطاع غزة فيما ردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق عشرات الصواريخ على المناطق المتاخمة للقطاع في أسوأ جولة عنف بين الجانبين منذ أشهر.

فرانس24/ أ ف ب

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