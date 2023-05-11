مقتل 28 فلسطينيا وإسرائيلي واحد بعد ثلاثة أيام من القصف المتبادل ودعوات دولية لوقف العنف

النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

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شوهدت عدة صواريخ منطلقة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل في 11 مايو/أيار 2023، في اليوم الثالث من أسوأ تصعيد للعنف منذ شهور أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 25 شخصا في القطاع.

قتل الخميس إسرائيلي وأصيب آخران من مدينة رحوفوت وسط إسرائيل بالقرب من العاصمة تل أبيب بعد سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة على المبنى الذي يقيم به. وفي بيان مشترك أصدره وزراء خارجية مصر والأردن وألمانيا وفرنسا من برلين، دعوا إلى وقف "إراقة الدماء" ووضع حد للعنف المستمر منذ ثلاثة أيام بين الإسرائيليين والفلسطينيين وأدى إلى مقتل 28 فلسطينيا.

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أعلنت الشرطة الإسرائيلية الخميس عن مقتل شخص وإصابة شخصين آخرين على الأقل الخميس بصاروخ أطلق من قطاع غزة على مدينة رحوفوت وسط إسرائيل بالقرب من العاصمة تل أبيب.

وقالت الشرطة "تم الإعلان عن وفاة شخص" بعد سقوط صاروخ على مبنى، مضيفة أن شخصين آخرين أصيبا بجروح متوسطة. وهذا أول قتيل على الجانب الإسرائيلي منذ بدء التصعيد بين إسرائيل وقطاع غزة.

دعوات دولية لوقف العنف بين الجانبين

دعا وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا ومصر والأردن الخميس إلى وضع حد لأعمال العنف بين إسرائيل وفصائل مسلحة في غزة بعد ثلاثة أيام من تبادل إطلاق النار.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عقب محادثات مع نظرائها في برلين إن "إراقة الدماء يجب أن تتوقف الآن".

بدوره قال نظيرها الأردني أيمن الصفدي إن "التطورات السلبية يجب أن تتوقف، يتعين إعادة إحياء السلام". وأكد الصفدي أنه من الضروري "تهدئة الوضع" والقيام بإجراءات لبناء الثقة قد تقود إلى أفق سياسي من أجل تحقيق السلام.

ولاحقا أعرب وزراء الخارجية في بيان مشترك عن "قلقهم البالغ" إزاء التصعيد. وتابعوا "نحضّ على وقف فوري وشامل لإطلاق النار يضع حدا للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ولإطلاق الصواريخ عشوائيا على إسرائيل"، مشيدين بالجهود التي تبذلها مصر من أجل وقف القصف.

وأدان الوزراء "تدهور الوضع الأمني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، والتطورات الجارية في غزة والتي أسفرت بشكل غير مقبول عن سقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال". وأعلنت الدول الأربع أنها ستعمل مع كل الأطراف من أجل تمهيد الطريق أمام "استئناف عملية سياسية ذات مصداقية".

وشدد وزراء الدول الأربع على "وجوب وضع حد لكل ما يسبب التوتر ويثير أعمال عنف، بما في ذلك الإجراءات الأحادية الجانب التي تقوض جدوى حل (إقامة) دولتين وآفاق سلام عادل ومستدام".

ودعا الوزراء الإسرائيليين والفلسطينيين إلى أن "ينفّذوا بدقة" تعهدات قطعوها في الأردن في شباط/فبراير وجددوها في مصر في آذار/مارس، من أجل تجنب مزيد من العنف.

ونفذت إسرائيل الخميس غارات جوية على قطاع غزة الذي انطلقت منه دفعة جديدة من الصواريخ في تبادل للقصف أسفر مقتل ستة فلسطينيين، بحسب وزارة الصحة في القطاع، بينهم قياديان في الجهاد الإسلامي.

وارتفعت بذلك حصيلة القتلى في التصعيد الذي بدأ الثلاثاء، وهو الأعنف منذ آب/أغسطس 2022، إلى 28 قتيلا في الجانب الفلسطيني بينهم أطفال.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، تم إطلاق أكثر من 550 صاروخا من القطاع على الدولة العبرية دون التسبب بوقوع إصابات. وأكد الجيش أنه من بين هذه الصواريخ فإن 440 صاروخا تجاوزت الحدود، بينما قامت منظومة القبة الحديدية باعتراض 154 صاروخا، بينما سقطت خمسة صواريخ داخل القطاع. ولم تقع إصابات في الجانب الإسرائيلي، بحسب خدمات الطوارئ.

وأبلغت حركة الجهاد الإسلامي الخميس وكالة الأنباء الفرنسية بأن صواريخ أطلقت مجددا على إسرائيل نحو الساعة 9:00 (6:00 ت غ).

فرانس24/ أ ف ب

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