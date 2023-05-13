أردوغان يسعى لحشد مزيد من الدعم في إسطنبول ويصلي في آيا صوفيا عشية انتخابات رئاسية حاسمة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يخاطب مؤيديه خلال تجمع قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 14 مايو، في اسطنبول، تركيا. 13 مايو 2023.

أمام حشد من مؤيديه في العاصمة التركية اسطنبول، وعد الرئيس رجب طيب أردوغان السبت باحترام نتائج الانتخابات الرئاسية المقرر إجراء جولتها الأولى الأحد، مهما كان الفائز. وعشية الاستحقاق الانتخابي المهم يختتم أردوغان حملته التي شابتها اتهامات وتهديدات بالصلاة في آيا صوفيا، الكاتدرائية البيزنطية السابقة التي أثار تحويلها سنة 2020 إلى مسجد للصلاة جدلا واسعا.

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يسابق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الزمن لحشد مزيد من الدعم قبل ساعات قليلة من بدء عملية التصويت المقررة الأحد في انتخابات رئاسية تكتسي أهمية قصوى. في هذا السياق، سعى الرئيس المنتهية ولايته طوال يوم السبت إلى حشد مؤيديه في جميع أنحاء إسطنبول، حيث يرتقب أن يصلي في آيا صوفيا، الكاتدرائية التي أعاد تحويلها إلى مسجد.

في هذه الكاتدرائية البيزنطية الوردية الممتد تاريخها إلى القرن الرابع والتي أعاد فتحها للصلاة في 2020، يختتم أردوغان حملة خاضها على وقع إهانات وتهديدات تكاد تكون صريحة، صاغها هو ومن حوله، ضد خصمه الديموقراطي الاجتماعي كمال كيليتشدار أوغلو.

أمام حشد من مؤيديه تباهى السبت بإعادة تحويل آيا صوفيا إلى مسجد بقوله "الغرب كله أصيب بالجنون! لكنني فعلت ذلك!".

والجمعة، وعد أردوغان البالغ من العمر 69 عاما ونجح في الفوز عبر صناديق الاقتراع منذ 2003، باحترام نتيجة الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي دعي للمشاركة فيها 64 مليون ناخب، ولكن ليس من دون أن يصف أي سؤال حول هذه النقطة بأنه "غبي تماما".

قال أردوغان وقد بدا عليه الغضب خلال مقابلة تلفزيونية بثت مساء على معظم قنوات الدولة "جئنا إلى السلطة بالوسائل الديموقراطية، بتأييد من شعبنا: إذا اتخذت أمتنا قرارا مختلفا، فسنفعل ما تتطلبه الديموقراطية. لا يوجد شيء آخر نفعله".

ولكن، ما زال الخوف من الانزلاق نحو العنف قائما في المدن الكبرى بعد سلسلة من الحوادث في المرحلة الأخيرة من حملة شديدة الاستقطاب، مما اضطر خصمه إلى ارتداء سترة واقية من الرصاص تحت بدلته خلال تجمعاته الأخيرة.

وتعرضت حافلة رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو، الشخصية البارزة في حزب الشعب الجمهوري (اجتماعي ديموقراطي) بقيادة كيليتشدار أوغلو، وهو أحد الوجوه القوية في حملته الانتخابية، للرشق بالحجارة الأحد في أرضروم بشرق الأناضول.

زيارة رمزية لضريح أتاتورك

يختتم كمال كيليتشدار أوغلو الذي عاد إلى أنقرة، حملته السبت بزيارة رمزية لضريح مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس تركيا الحديثة والعلمانية.

أما أكرم إمام أوغلو المهدد بعقوبة السجن التي استأنفها فيلتقي مؤيدي الحزب السبت خلال أربعة اجتماعات عامة في العاصمة الاقتصادية التي يديرها منذ عام 2019.

وخلافا للسلطة الاستبدادية التي يتولاها "رجل واحد"، وتندد بها المعارضة، يقترح كيليتشيدار أوغلو البالغ من العمر 74 عاما في حال فوزه قيادة جماعية تتمثل بتعيين نواب للرئيس يمثلون أحزاب الائتلاف الستة التي يقودها، من اليمين القومي إلى اليسار الليبرالي.

وقال الجمعة خلال آخر اجتماع كبير له بين لمعان البرق وهدير الرعد في أنقرة "هل أنتم مستعدون للديموقراطية في هذا البلد؟ لإحلال السلام في هذا البلد؟ أنا عن نفسي مستعد، أعدكم بذلك".

و"أعدكم" هو شعار حملته واللازمة التي يرددها أنصاره في أناشيد الحملة، ويعد من خلاله بالعودة إلى دولة القانون والنظام البرلماني وفصل السلطات وإطلاق سراح عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين والقضاة ورجال القانون والمثقفين والعسكريين والموظفين المسجونين بتهمة "الإرهاب" أو "إهانة الرئيس".

والانحراف الاستبدادي الذي شهده العقد الماضي واشتد منذ الانقلاب الفاشل في عام 2016 والاقتصاد المتعثر مع انخفاض قيمة الليرة التركية بمقدار النصف خلال عامين وزيادة التضخم حتى 40% على مدار عام واحد وفقًا للأرقام الرسمية التي لا تحظى بالإجماع، كل هذا أضر بمصداقية رئيس الدولة وشعبيته فيما يروج للإنجازات العظيمة والتنمية الحقيقية التي حققها خلال حكمه منذ عام 2003.

لكن أردوغان أقر بصعوبة جذب الشباب الذين سيصوت أكثر من 5,2 مليون منهم لأول مرة الأحد.

فضلا عن ذلك، لا يعرف مدى تأثير الزلزال القوي الذي دمر الربع الجنوبي من البلاد وأسفر عما لا يقل عن 50 ألف قتيل و3 ملايين مفقود. في أنطاكية القديمة المدمرة، سافر الناس أحيانا بالحافلة لساعات عائدين للتصويت في المدارس المدمرة أو في حاويات حولت إلى مراكز اقتراع.

قالت ديلبر سيمسك ذات الـ 48 عاما والتي تعيش تحت خيمة السبت "لا يبعث التصويت وسط الأنقاض على الارتياح، لكننا نريد تغيير الحكم". وأضافت "أنظروا، لقد مرت ثلاثة أشهر ولم يتغير شيء".

فرانس24 / أ ف ب

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