الانتخابات الرئاسية التركية 2023

تركيا: هل سيتمكن المرشح العلماني كليتشدار أوغلو من إزاحة أردوغان عن السلطة؟

02:05 هل سيتمكن المرشح المعارض، العلماني كمال كيليتشدار أوغلو، من قلب الطاولة على رجب طيب أردوغان في السباق الرائسي في تركيا؟ © فرانس24

نص: فرانس24 تابِع 1 دقائق

هل سيحكم تركيا رئيس جديد بعد الانتخابات المقرر إجراؤها الأحد، أم أن البلاد ستستمر في حكم الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان؟ يتنافس على السلطة رجلان يختلفان في المسار الشخصي والاجتماعي، إذ يواجه أردوغان (69 عاما) المتحدر من بيئة دينية المعارض العلماني كمال كليتشدار أوغلو (74 عاما) الذي ينتمي للأقلية العلوية والذي ركز خلال حملته على إعادة تقوية النظام الاقتصادي والحريات المدنية. وقد أظهرت استطلاعات الرأي أن كليتشدار أوغلو على وشك تجاوز عتبة الخمسين بالمئة من الأصوات اللازمة لتجنب دورة ثانية في 28 أيار/مايو.